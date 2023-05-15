AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Yedili Masa'ya tepki: İstifaları bekleyelim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Yedili Masa ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Partili Turan şu ifadeleri kullandı;
“CHP, son seçimde yüzde 23’tü. “Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25. Tweet bu kadar. İstifaları bekleyelim” ifadelerini kullandı.
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