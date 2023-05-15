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Seçim

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Yedili Masa'ya tepki: İstifaları bekleyelim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yedili Masa ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP'nin son seçimde yüzde 23 olduğunu belirten Turan, “Tek selamla Anadolu'yu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25. Tweet bu kadar. İstifaları bekleyelim” ifadelerini kullandı.

02:27 . 15/05/2023 الإثنين
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Yedili Masa ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Partili Turan şu ifadeleri kullandı;
“CHP, son seçimde yüzde 23’tü. “Tek selamla Anadoluyu ayağa kaldırmak bir yana şimdi Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet vs partileri ile beraber ancak yüzde 25. Tweet bu kadar. İstifaları bekleyelim” ifadelerini kullandı.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON