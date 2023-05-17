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Seçim

Akşener yüzünden kaybettik!

CHP seçimi kaybını İYİ Parti'ye bağladı. 14 Mayıs sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ilk MYK’da sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmelerde bir üye seçim neticesi sebebini İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sırasında masadan kalkmasına bağladı.

Haber Merkezi
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti lideri Meral Akşener.

İYİ Parti lideri Meral Akşener.

Sandık sonuçları nedeniyle seçim ekibi biçilen CHP’de 6’lı Masa ortağı İYİ Parti’ye yönelik eleştirel değerlendirmeler de öne çıkıyor. 14 Mayıs sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ilk MYK’da sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmeler dikkat çekti. MYK üyelerinin de söz aldığı toplantıda bir üye seçim neticesi sebebini İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sırasında masadan kalkmasına bağladı. CHP’li kaynaklar bu sürecin yaşanmaması halinde İYİ Parti’nin oy oranının düşmeyeceğini, böyle bir durumda da Cumhurbaşkanlığının ilk turda kazanılacağını ileri sürdü. İYİ Parti’nin bu tavrı nedeniyle beklenen oya ulaşamadığı belirtildi. Öte yandan toplantıda Kılıçdaroğlu’nun partisine ikinci tur için kazanabiliriz mesajı verdiği ifade edilirken, yeni bir kampanya oluşturulacağı öğrenildi.  HABER MERKEZİ/ANKARA



#CHP
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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