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Seçim

Bakan Soylu: 29 Mayıs'ta Ayasofya'da namaz kılacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe teşkilat ziyaretlerinde konuşan Bakan Soylu, 28 Mayıs seçimlerine dikkat çekerek, " Her bir oy namustur. Bu konuda ciddi bir çalışma ortaya koyacağız. Yeni bir demokrasi şöleni inşallah ülkemize hep birlikte oluşturmuş olacağız. 28 Mayıs'ta Allah nasip edecek inşallah. 28 Mayıs'ta sonucu hep birlikte alacağız, 29 Mayıs'ta da Ayasofya'da sabah namazıyla beraber durmak yok yola devam" dedi.

14:05 . 17/05/2023 Çarşamba
DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

AK Parti Kağıthane ve Beyoğlu İlçe teşkilat ziyaretlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1833 yılından itibaren bu topraklarda seçim yapılmaktadır. Ülkemiz kurtuluş mücadelesinde milli mücadeledeyken de bu ülkede sandık kurulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu ülke en zor şartlarda seçimi gerçekleştirmiştir" dedi.

Bakan Soylu, ziyaretinde konuşma yaptı. Soylu Kağıthane'nin ardından Beyoğlu AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da eşlik etti.

İçişleri Süleyman Soylu, "Seçimin birinci turu bitti. İki buçuk milyon oy farkla Sayın Cumhurbaşkanımız birinci oldu. 320'yi  aşan milletvekilimizle Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve mecliste birinci oldu. Aynı zamanda ikinci bölgemizde Cumhurbaşkanımız birinci oldu yüzde 49.1 oyla. Şimdi önümüzde bugün dahil 11 gün var. Bu 11 gün boyunca çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz. Bu seçimin birkaç sonucu var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bu seçimde bunlar seçimi kaybetseler de bunlar seçimi sonucuna uymayacaklar diyenlere bütün dünyaya ve Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet demokrasi bayrağını, hukukun üstünlüğü ile milli irade bayrağını sallamıştır. Yıllarca Türkiye'yi demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerinden yargılayanlara bu millet çok güzel bir cevap verdi. Seçim hukuku da işliyor, milli irade de aynı zamanda bu ülkede demokraside tam anlamıyla işliyor. 1833 yılından itibaren bu topraklarda seçim yapılmaktadır. İlk muhtarlık seçiminden itibaren. Ülkemiz kurtuluş mücadelesinde milli mücadeledeyken de bu ülkede sandık kurulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu ülke en zor şartlarda seçimi gerçekleştirmiştir. Ve bugün de bana göre çok partili siyasi hayatımızın ve seçim hayatımızın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi tamamlanmıştır. Şimdi ikincisine gidiyoruz ve bunu da yine bu millet başarmış, yine bu millet ortaya koymuştur. Milleti beğenmeyenler, milletimize dudak bükenler, yıllardan beri millet iyi bilemez, iyi yapamaz diyenler, millet tam bir denge ortaya koymuş ve seçimin tam anlamıyla bütün dünyaya demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını, hukuka nasıl sahip çıktığını ortaya koymuştur” dedi.

"28 MAYIS'TA SONUCU HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ"

 Beyoğlu AK Parti İlçe Teşkilatında da konuşma yapan Bakan Soylu, "Etrafımızdaki hemşerilerimizi, arkadaşlarımızı komşularımıza giderek, dostlarımızı bir vesileyle hep birlikte uyarmalıyız. Yine bunun yanı sıra en önemli meselelerden bir tanesi, ne kadar eşimiz, dostumuz, partili avukatlarımız geldi ama onun dışında avukatlarımız okullarda bulunacaklar. Bu kadar açık ve net. Bunu çok net söyleyeyim. Çünkü her bir oy namustur. Bu konuda ciddi bir çalışma ortaya koyacağız. Yeni bir demokrasi şöleni inşallah ülkemize hep birlikte oluşturmuş olacağız. 28 Mayıs'ta Allah nasip edecek inşallah. 28 Mayıs'ta sonucu hep birlikte alacağız, 29 Mayıs'ta da Ayasofya'da sabah namazıyla beraber durmak yok yola devam" dedi.


Bakan Soylu'dan depremzedeleri hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Kızgınlıkla dahi yapılmaması gerek
Bakan Soylu'dan depremzedeleri hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Kızgınlıkla dahi yapılmaması gerek

AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, deprem bölgesindeki sonuçların ardından sosyal medyada yapılan bazı hakaret içerikli paylaşımların sorulması üzerine, "Çok üzüldük. Bunlar kızgınlıkla dahi yapılmaması gereken sonuçlar. Netice itibarıyla deprem bölgesinde bu millet büyük yardımlarını ve desteklerini ortaya koydu. Devlet de bütün kapasitesini ortaya koydu. Orada da bir irade söz konusu. Biz, orada afetzedelerimizin bugüne kadar nasıl emirlerinde olmuşsak bugünden sonra da aynı şekilde emirlerindeyiz. Bizim önümüzdeki yıl içerisinde onların başlarını sıcak yuvaya sokmadan önce dur durağımız, rahatımız yoktur. Birinci önceliğimiz afetzedelerimizdir." diyerek tepki gösterdi.


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