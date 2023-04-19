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Seçim

Bakan Soylu: Türkiye'de sandık yolsuzluğunu yapan siyasi partinin adı CHP’dir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Kuleli Sosyal Tesisi'nde gençlerle buluştu. Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Bunu burada söylemek istiyorum. Türkiye'de sandık yolsuzluğunu yapan siyasi partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

09:45 . 19/04/2023 Çarşamba
DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Kuleli Sosyal Tesisi'nde gençlerle buluştu. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Bakan Soylu,
"Bunu burada söylemek istiyorum. Türkiye'de sandık yolsuzluğunu yapan siyasi partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 1946’da açık oy, gizli tasnif yapmışlardır. Oylar açık kullanılmış, herkesi dışarı çıkarmışlar, sandıktaki oyları gizli tasnif yapıp kendi partilerine o atılan oyları yazmışlardır"
şeklinde konuştu. Bakan Soylu'nun programı, Bahçelievler Sempati Sosyal Tesisleri'ndeki sahur programı ile son buldu.

'Kalıcı konutlar önümüzdeki günlerde Türkiye'yle buluşacak'

İçişleri Bakanı Soylu depremde Türkiye’nin sınandığını belirterek, kalıcı konutların kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Soylu,
“Ortaokulda bilirsiniz çocukluk zamanında insanlar bir şey yapmak isterler. Gaziosmanpaşa'nın meydanında kartpostal satıyorum. Gitmişim Eminönü'ne, bir kartpostal almışım. Orada kartpostal satanlar var. Sonra da mahallemize bir marangozumuz vardı, güzel kartpostal tahtaları yaptırdım. Eminönü'ne gittiğim zaman orada Adnan Menderes'in fotoğrafını da gördüm, onu da aldım koydum. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Bu fotoğrafı koyduktan sonra oraya gelen herkesin özellikle yaşlıların fotoğrafa 'Biz seni kurtaramadık' dediğini duydum, ağlayarak. İşte gönülden gönüle yayılan o acı, bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük sahip çıkmasının sebebidir"
diye konuştu.

  1. Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Soylu,
    "Deprem olduğu gün, çadırlar kurulmaya başladığı zaman, oradaki çadırlar aklıma geldi. İdlib'deki çadırlar aklıma geldi. Pakistan'a götürdüğümüz çadırlar aklıma geldi. Allah'ım bizi büyük bir imtihanla karşı karşıya bıraktı. Biz bunu anlıyoruz. Şimdi kalıcı konutlar yapılmaya başlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bir kaç numunesi Türkiye ile beraber buluşacak"
    ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Aile yapımıza dokundurmayız
İçişleri Bakanı Soylu: Aile yapımıza dokundurmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaptığı konuşmada aile yapısının önemine işaret etti. "Aile yapımıza dokundurmayız" diyen Bakan Soylu; "Kırmızı çizgilerimiz var. Aile yapımızı ortadan kaldırmanın önünü açmak istiyorlar. Kendilerine sorun. Kendi evlerinden aynı cins evliliği kabul edeceklerse onu bütün milletimize açıklasınlar. Kendi beyannamelerinin içerisinde kendi söylediklerinin içerisinde tüm sapkınlıkları içeren bu milletin diniyle, diyanetiyle, inancıyla, değerleriyle, milliyetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle örtüşmeyen bütün önerileri sadece Amerika söylüyor diye sadece Avrupa söylüyor diye bu ülkeye dayatmaya çalışıyorlar. " diyerek aile yapısını bozmaya yönelik yapılan çalışmalara tepki gösterdi.




#Süleyman Soylu
#CHP
#AK Parti
#seçim
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