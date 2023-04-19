Bakan Soylu: Türkiye'de sandık yolsuzluğunu yapan siyasi partinin adı CHP’dir

“Ortaokulda bilirsiniz çocukluk zamanında insanlar bir şey yapmak isterler. Gaziosmanpaşa'nın meydanında kartpostal satıyorum. Gitmişim Eminönü'ne, bir kartpostal almışım. Orada kartpostal satanlar var. Sonra da mahallemize bir marangozumuz vardı, güzel kartpostal tahtaları yaptırdım. Eminönü'ne gittiğim zaman orada Adnan Menderes'in fotoğrafını da gördüm, onu da aldım koydum. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Bu fotoğrafı koyduktan sonra oraya gelen herkesin özellikle yaşlıların fotoğrafa 'Biz seni kurtaramadık' dediğini duydum, ağlayarak. İşte gönülden gönüle yayılan o acı, bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük sahip çıkmasının sebebidir"