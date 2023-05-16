Bakan Soylu'dan depremzedeleri hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Kızgınlıkla dahi yapılmaması gerek

"Buradaki bir sonucu da kimsenin es geçmemesini istiyorum. Bütün gelişmiş ülkeler, Avrupa'da özellikle yıllarca demokrasi ve hukuk üzerinden üzerimize boza pişirmişlerdir. Yıllarca Türkiye'yi büyük eleştirilerle karşı karşıya bırakmışlardır. Oysa demokrasi ve hukuk sistemimizin eleştirilecek bir tarafı onlar açısından söz konusu değildi. Çünkü Amerika'daki seçimleri herkes biliyor. Bundan 10 yıl önce yapılan seçimlerde bir adayın elinden alıp başka bir adaya vermişlerdir. Geçen seçimlerde sonucu mektuplarla belirlemişlerdir. Yani demokrasileri sürekli olarak hepimiz açısından soru işaretiyle karşı karşıyadır. Ve onların bir derin devleti vardır, bizim de büyük milletimiz var. Büyük millet bir karar verdi. Bu milletin verdiği kararla ilgili herkes sorumludur, hepimiz sorumluyuz, bütün adaylar sorumludur. Herkes kendine ait sorumluluğu ortaya koyacak. Burada bu değerlendirme milletimiz nezdinde yapılacak değerlendirmedir. Onun için hepimiz 28'ine (Mayıs) çalışıyoruz. Milletimizin yapacağı değerlendirmeye sonuna kadar tabiyiz. Bizim sloganımız, 'Durmak yok çalışmaya devam.' 28'inde Sayın Cumhurbaşkanımızı, o demokrasi ve hukuk bayrağını bütün dünyaya sallayan bu milletimizin iradesiyle tekrar başkan seçmeye hepimiz gayret gösteriyoruz, çalışacağız. Bunun da mücadelesini ortaya koyacağız."