BBP lideri Destici: Akşener Türk milliyetçisi değil

Meral Akşener - Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır’ın sorularını yanıtladı. Yerel medyada ortak yayınlanan Anadolu Soruyor programına konuk olan Destici, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
'Sırrı Sakık çıktı kapıları kapılar ardında verilen sözleri açıklayın dedi'
'Akşener Türk milliyetçisi değil'
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Türk Milliyetçisi olmadığını söyleyerek partisinin de milliyetçi bir parti olmadığını söyledi.
- Sayın Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kazamayacağını düşündüğü için masadan kalktı. Hala da görüşünün değiştiğini düşünmüyorum. Sayın Akşener gerçekte konuştuğu gibi olsaydı, o masaya hiç dönmemesi lazımdı.
'Bedava konut vaadi boştur'
Boş vaatler… Deprem evlerini bedava yapacaksa eğer İzmir’de deprem oldu niye İzmir belediyesi bedava yapıp verememiş 20 tane binayı. 20 binayı yapıp veremeyen İzmir belediyesi devletimizin yaptığı ilk etapta 300 bin ikinci etapta 630 bin civarında konutu mu verecek?
Tamamen menfaat üzerine kurulmuş bir ittifaktan bahsediyoruz, eğer istedikleri sayıda milletvekilli almasalardı yapılan protokoller çöp olmuştu. Partilerin genel başkanları sahada yok. Akşener ben başbakan olacağım diyor, milletimiz bunları görüyor.. Cumhur ittifakında pazarlık yok..
Cumhur ittifakı, ilke ittifakı, milletini önceleyen bir ittifak..
Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bu yana adaylık için ilk defa bu kadar çok başvuru geldi, temayül yoklaması yaptık, 600 adayımızı da mülakata aldık. İl il itinalı bir şekilde çalışıyoruz. Edirne’den Karsa Ardahan dan İzmir’ine 81 ilin tamamında bizim adaylarımız çok güçlü ve sahadalar ve kazanmak için çalışıyorlar.
'Muharrem bey ömrünü siyasete vermiş bir insan'
Yedili Masa'nın ileri demokratik sonucu bu neden muharrem inceyi adaylıktan çekmeye çalışıyorlar. Muharrem bey ciddi oy alıyor yüzde 10 oy alan bir insan neden adaylıktan çekilsin? Muharrem İnce son bir ayda neden yüzde 2’lerden 10’lara geldi, bu Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tepkidir. Kılıçdaroğlu’na ulusalcılar, Atatürk milliyetçileri tepki gösterdi. Muharrem bey ömrünü siyasete vermiş bir insan. 'Sen niye adaysın' diyebilir misiniz parti kurmuş bir isime.… Kendilerinden alırsa antidemokratik onlardan alıyorsa çok yaşa…