BBP lideri Destici: Akşener Türk milliyetçisi değil

Sayın Kılıçdaroğlu maazallah seçimi kazansın buna tamam diyecek, kendisinin ve kurmaylarının açıklaması var güney sınırımızda başkası olacağına PYD olsun diyorsan buna evet demiş oluyorsun bu açık ve net gözüküyor. Ayrıca yerel yönetimler özerklik şartını getireceğim diyor bu ne demek 'Türkiye’nin bir bölgesine ben özerklik vereceğim diyor federasyona gideceğim' diyor. En son HDP ile görüştü, Sırrı Sakık çıktı ne dedi kapıları kapılar ardında verilen sözleri açıklayın dedi… Bir tanesini o açıkladı Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkarılması.. APO'nun dışarı çıkarılması yurt dışındakiler dahil hepsinin geri getirilmesi. Bütün bunları yapacak açık ve net. O zaman o Millet İttifakında olan CHP ve HDP dışındaki partiler ne yapacak?"