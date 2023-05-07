Büyük İstanbul Mitingi'ne rekor katılım: 1 milyon 700 bin kişi Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da gövde gösterisi
"İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanındaki kalabalığa teşekkür ederek rekor katılımcı sayısını şu sözlerle duyurdu;Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakamlar elime ulaştı. Alanda 1 milyon 700 bin katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik.
İstanbul, burası ortasından deniz geçen şehirdik. Burası tarih boyunca insanlığın göz bebeği olarak kalan şehirdir. Burası camileriyle medeniyetimizin şahikası şehir. Burası kökenine, inancına hiçbir farklılığına bakmadan kucaklayıp, bağrına basan şehir.
İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.