Büyük İstanbul Mitingi'ne rekor katılım: 1 milyon 700 bin kişi Erdoğan'ı selamladı

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Resmi rakam geldi, 1 milyon 700 bin kişi katılım var. Sandığa gümbür gümbür gidiyoruz' diyerek miting alanındaki katılımcı sayısını açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı rakam Türkiye tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Resmi rakam geldi, 1 milyon 700 bin kişi katılım var. Sandığa gümbür gümbür gidiyoruz' diyerek miting alanındaki katılımcı sayısını açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı rakam Türkiye tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

"İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanındaki kalabalığa teşekkür ederek rekor katılımcı sayısını şu sözlerle duyurdu;Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakamlar elime ulaştı. Alanda 1 milyon 700 bin katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik.