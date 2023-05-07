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Büyük İstanbul Mitingi'ne rekor katılım: 1 milyon 700 bin kişi Erdoğan'ı selamladı

Türkiye Yüzyılı'nın mitinginde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tarihi anlara şahitlik etti. Miting öncesi, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsleri kalktı, Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap Ettiği Büyük İstanbul Mitingi 1 milyon 700 bin katılımcıyla tarihi bir rekora imza attı. Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Resmi rakam geldi, 1 milyon 700 bin kişi katılım var. Sandığa gümbür gümbür gidiyoruz' dedi.

17:40 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da gövde gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da gövde gösterisi

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Resmi rakam geldi, 1 milyon 700 bin kişi katılım var. Sandığa gümbür gümbür gidiyoruz' diyerek miting alanındaki katılımcı sayısını açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı rakam Türkiye tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon 700 bin kişiyi selamladı

"İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanındaki kalabalığa teşekkür ederek rekor katılımcı sayısını şu sözlerle duyurdu;Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakamlar elime ulaştı. Alanda 1 milyon 700 bin katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik.


İstanbul, burası ortasından deniz geçen şehirdik. Burası tarih boyunca insanlığın göz bebeği olarak kalan şehirdir. Burası camileriyle medeniyetimizin şahikası şehir. Burası kökenine, inancına hiçbir farklılığına bakmadan kucaklayıp, bağrına basan şehir.


İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.




#Büyük İstanbul Mitingi
#Recek Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#AK Parti
#tarihi rekor
39 dakika önce
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