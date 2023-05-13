CHP’li başkan sahte pusulayla yakalandı

Fransız basınına konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ortaklığa ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. 'HDP ile müzakere olacak mı?' sorusuna 'Tabii, çünkü HDP merkez parti olacak' şeklinde yanıt veren Kabaoğlu, HDP olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bunun bilincinde olduğunu ifade etti.