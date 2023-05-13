CHP’li başkan sahte pusulayla yakalandı

Oy Pusulası.
CHP’nin her seçimde devreye soktuğu “Oylarımız çöpe atıldı” yalanı bu sefer uygulamaya konulamadan deşifre oldu. CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tercih mühürleri vurulmuş oy pusulaları yaptırdığı ortaya çıktı. CHP, “Oylarımız çalındı”, “Oylarımız yakıldı”, “Evet mührü verilen pusulalar geçersiz sayıldı”, şeklindeki iddiaları hemen hemen her seçimde güdeme getirdi. Bu iddiaların seçime gölge düşürdüğü, ortamı gerginleştirdiği biliniyor.
SUÇÜSTÜ YAPILDI
Dün saat 08.52 sıralarında Konya’da 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 plakalı beyaz araçtan oy pusulası verildiğinin ihbar edilmesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti. 03 SG 707 plakalı araç Konya’nın Derbent ilçesinde yakalandı. Aracı kullanan kişinin Derbent CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak olduğu ortaya çıktı. CHP İlçe Başkanı Çakıllıkoyak’ın yanında 41 adet oy pusulası renkli çıktıları bulundu. Tutulan tutanağın ardından güvenlik güçleri oy pusulalarına el koydu.
MATBAADA BASILDI
Basımı gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin Karabaş, Ali Kalcı ve fotokopileri alarak Çakıllıkoyak’a teslim eden Cafer Yalçın isimli şahıslar hakkında Seçim Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.