Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın 5. görüşmesini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
Hem seçimin 2. turu hem mevcut seçim sonuçlarıyla birlikte 'seçim stratejisi ne olacak', 'iki parti sahada ne gibi çalışma yapacak' gündem maddeleri masada olacak.
İki lider en son 20 Mart tarihinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşme yapmıştı.
- Erdoğan'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.