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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi'nin sembolü olan Hüseyin Amca'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’la görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

10:43 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Bayraktar’a “Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Bayraktar’a “Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar’a
“Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım”
dedi.

'Hesap sormamız lazım'

“Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın” diye konuştu.

'Memleketimiz senin sayende şahlandı'

Hüseyin Bayraktar ise “Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı” dedi.

  • Hüseyin Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz” diye karşılık verdi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul mitingi
#Hüseyin Bayraktar
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