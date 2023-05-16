Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 70. sayısını yayımladı

"Oy verme işleminde 'kırık mühür, yırtık zarf' gibi yaşanacak teknik sorunlar, tüm siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu sandık kurulunun denetimindedir. Sandık kurulu tarafından, oy verme işlemi için gelen mühürlerden birinin kırık olduğunun tespit edilmesi halinde, ilçe seçim kurulundan yeni mühür ikame edilmektedir. Yırtık olduğu tespit edilen pusula kullandırılmamakta ve tutanak altına alınmaktadır. Her sandık için gönderilen yedek pusulalar, bu tarz durumlar için kullanılarak seçmenin oyunu kullanması sağlanmaktadır. Ayrıca, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılmaktadır."