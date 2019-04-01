Edirne Seçim 2019 - Edirne Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Edirne Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Edirne ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Edirne seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Edirne ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Edirne ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Edirne 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz!

Elazığ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Edirne Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Enez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Havsa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne İpsala Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Keşan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Lalapaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Meriç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Uzunköprü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Süloğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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EDİRNE

Edirne, Türkiye Cumhuriyeti'nin Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında yer alan, doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, güneyde Çanakkale ve Ege Denizi, batıda Evros (Yunanistan) ve kuzeyde Hasköy (Bulgaristan) ile çevrili ildir.

Edirne'nin nüfusu 411.528'dir. (2018)

Edirne ilinin geneli düzlük olup il sınırları içerisindeki herhangi bir yükselti 500 metreyi aşmadığı için ilde dağ bulunmamaktadır. Korudağ Edirne'de bilinmesine rağmen bu yanlış bir bilgidir. %25'i ormanlık olan ve topraklarının %57'sinde tarım yapılan ilin en önemli akarsuyu, Karaağaç hariç olmak üzere Türk-Yunan sınırını çizen Meriç'tir.

İlin iklimi güneyden kuzeye doğru çıkıldıkça sertleşir; Ege Denizi'ne kıyısı olan güney kesiminde daha çok ılıman Akdeniz iklimi yaşanırken il merkezinin de bulunduğu kuzey kesiminde sert kışlarıyla kendini gösteren karasal iklim hâkimdir.