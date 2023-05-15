Ekonomist Yusuf Dinç ikinci tur seçimlerini yorumladı: Değeri düşene yatırım yapılmaz

Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç, TV24 canlı yayınında seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. Seçim sonuçlarının ardından sosyal medyanın daha esprili bir yer haline geldiğini belirten Dinç, "Muhalif seçmen Kılıçdaroğlu'na çekil de ikinci turda hezimet olmasın diye sesleniyor, Cumhur İttifakı ikinci tura kalsın diye dua ediyor. Daha yüksek fark istiyor. Biraz daha esprili bir yer haline gelmesi güzel oldu. Aslında bu seçim, gazetecimizle, seçmenimizle, siyasetçimizle bizim demokrasiyi iyice sindirmiş olduğumuzu gösterdi." şeklinde konuştu. "İkinci tur biraz zamanımızı alacak" diyen Dinç, "Bu süreç Türkiye'ye bir şeyler de kazandırır, demek ki seçmen iradesi böyle sonuç vermiş. İkinci turdaki sonuç belki Türkiye'yi daha iyi konsolide edecek. Belki Türkiye'nin çevresini Türkiye'ye daha iyi entegre edecek." ifadelerini kullandı.