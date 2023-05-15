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Seçim

Ekonomist Yusuf Dinç ikinci tur seçimlerini yorumladı: Değeri düşene yatırım yapılmaz

Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç, seçimin ikinci tura kalmasının ardından sosyal medyanın daha esprili bir yer haline geldiğini belirtti. "Muhalif seçmen Kılıçdaroğlu'na çekil de ikinci turda hezimet olmasın diye sesleniyor" diyen Dinç, seçim sonuçlarında muhalefetin ekonomi vaadinin etkili olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın yapıcı çözümler önerdiğini söyleyen Dinç, "Millet İttifakı söylemini soğan üzerinden kurdu. Değeri düşen bir şey üzerinden yatırım yapmak iyi değildir." şeklinde konuştu. Dinç, "Muhalefet IMF'li bir çözüm öneridi. Dünyan hiçbir yerinde IMF'i seçim vaadi olarak göremezsin, sonucu bu olur." dedi.

19:31 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Doç Dr. Yusuf Dinç.

Doç Dr. Yusuf Dinç.

Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç, TV24 canlı yayınında seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. Seçim sonuçlarının ardından sosyal medyanın daha esprili bir yer haline geldiğini belirten Dinç, "Muhalif seçmen Kılıçdaroğlu'na çekil de ikinci turda hezimet olmasın diye sesleniyor, Cumhur İttifakı ikinci tura kalsın diye dua ediyor. Daha yüksek fark istiyor. Biraz daha esprili bir yer haline gelmesi güzel oldu. Aslında bu seçim, gazetecimizle, seçmenimizle, siyasetçimizle bizim demokrasiyi iyice sindirmiş olduğumuzu gösterdi." şeklinde konuştu. "İkinci tur biraz zamanımızı alacak" diyen Dinç, "Bu süreç Türkiye'ye bir şeyler de kazandırır, demek ki seçmen iradesi böyle sonuç vermiş. İkinci turdaki sonuç belki Türkiye'yi daha iyi konsolide edecek. Belki Türkiye'nin çevresini Türkiye'ye daha iyi entegre edecek." ifadelerini kullandı.



Değeri düşen bir şey üstüne yatırım yapılmaz

Seçim öncesi verilen vaatlerin sonuçlara yansıdığını belirten Dinç, "Can yakıcı bir kira sorunumuz var. Cumhur İttifakı'ndan orayı çözebilecek öneriler gelirken, Millet İttifakı söylemini soğan üzerinden kurdu.
Değeri düşen bir şey üzerinden yatırım yapmak iyi değildir.
Fakat şunu anlamak gerek Millet İttifakı seçilseydi soğanın fiyatını düşürmek için hiçbir şey yapmayacaktı. Çünkü soğanın fiyatı zaten düşecekti." şeklinde konuştu. "Sorun soğanın fiyatı değildi başka problemlerimiz var, piyasa lakaytlığı var, arz sorunlarımız var." diyen Dinç, muhalefetin IMF'yi seçim vaadi olarak sunmasının olumsuz sonuçlar doğurduğunu açıkladı. Dinç, "Muhalefet IMF'li bir çözüm önerdi. Dünyan hiçbir yerinde IMF'i seçim vaadi olarak göremezsin, sonucu bu olur." şeklinde konuştu.

Batı medyasının paylaşımları hakkında da konuşan Dinç şöyle devam etti:

"
The Economist sosyal medyadaki kapağını değiştirdi
. Biden'ın da bir açıklaması var, 'o bölgede o kadar sorun var, Türkiye bari istikrarını korusun' anlamına gelecek şekilde yorumlanabilir. Batı medyası son kozunu oynadı, Türkiye son dönemecini dönüyor, bunu bütün dünya biliyor.
Dönmeden bir şey koparabilir miyiz kaygısıydı
artık bunu
Türkiye de biliyor, o fırsatı onlara vermeyecekler.
"

Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü
Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün yapılan seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yedi. Yaşananlar sonrasında hedef tahtasına konan CHP lideri, bugün yayınladığı ve sinirli halleriyle dikkat çektiği videoda, önündeki masayı yumruklayarak, "Buradayım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, CHP içerisinden kendisine gelen "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et, Erdoğan'ı arayarak tebrik et, genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu ifade edildi. Siyaset kulislerine göre; Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıların bununla da sınırlı kalmadığı, İYİ Parti kanadından da "Adaylıktan çekil" şeklinde tepkilere maruz kaldığı belirtildi.

#Yusuf Dinç
#İkinci tur
#seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
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