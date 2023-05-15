|
Seçim

MÜSİAD Başkanı Asmalı ikinci tur için 'istikrardan yana tavır' vurgusu yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

19:04 . 15/05/2023 الإثنين
AA
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı.

MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı seçimlere ikişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Asmalı, Rekor seviyede katılımla gerçekleşen seçim süreci ve milletin seçimlerde gösterdiği sağduyunun ülke demokrasisinin olgunluğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. İkinci tur için seçmeni istikrardan yana tavır göstermeye davet eden Asmalı, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim sürecinde ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için 'BirveBeraber' olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



#Mahmut Asmalı
#Seçim
#İkinci tur
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP 28. dönem milletvekilleri belli oldu