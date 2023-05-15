MÜSİAD Başkanı Asmalı ikinci tur için 'istikrardan yana tavır' vurgusu yaptı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı.
MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı seçimlere ikişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Asmalı, Rekor seviyede katılımla gerçekleşen seçim süreci ve milletin seçimlerde gösterdiği sağduyunun ülke demokrasisinin olgunluğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. İkinci tur için seçmeni istikrardan yana tavır göstermeye davet eden Asmalı, şöyle devam etti:
"Gelinen noktada milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim sürecinde ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için 'BirveBeraber' olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."