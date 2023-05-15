MÜSİAD Başkanı Asmalı ikinci tur için 'istikrardan yana tavır' vurgusu yaptı

Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, 49,5 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise 44,9'da kaldı. Böylece cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferi muhalefet kanadında büyük şaşkınlığa neden oldu. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, ikinci turdan umudunu keserek, "Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke var. Erdoğan, ikinci turda yüzde 90 kazanacak" diye konuştu. Seçimlerin yenilenmesi gerektiğini de söyleyen Ataklı, "Yüzde 0.1 bile alamayan iki parti CHP'nin sırtından bayağı Meclis'te komisyonlara falan adam verecek varlığa kavuştu." ifadelerini kullandı.