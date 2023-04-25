Erbakan: PKK neye karşılık böyle dört elle sarılmış Yedili Masa'ya destek veriyor

“Bunun 7’li masa tarafından açıklanması lazım. Yani isim vererek bu kadar üst perdeden ima yoluyla da değil veya bir şekilde adres göstererek de değil açıktan sayın Kılıçdaroğlu’na ve 7’li masaya bu gayretler ve bu destekler insanın aklına çok soru getiriyor. İfade buyurduğunuz gibi bir konuda anlaşmamı oldu. Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi. Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7’li masaya destek veriyor bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Bu da 7’li masanın sürekli olarak oy kaybına ve gerilemesine yol açan önemli faktörlerden birisi”