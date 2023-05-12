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Seçim

Erdoğan'dan Yunan Kathimerini gazetesine önemli mesajlar: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte "Husumetleri bir kenara bırakabiliriz" diyerek Yunanistan ve Başbakan Miçotakis'e ılımlı mesajlar gönderdi. Miçotakis'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna Erdoğan, "Miçotakis verdiği sözleri tutmalıdır" yanıtını verdi.

14:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Erdoğan, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan'a ılımlı mesajlar gönderdi.

Erdoğan, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan'a ılımlı mesajlar gönderdi.

Türkiye gibi Yunanistan'da da seçim heyecanı var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine devam ediyor. O mitinglerinden birini takip eden Yunan gazeteci Manolis Kostidis'e konuşan Erdoğan, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.

'Miçotakis verdiği sözleri tutmalı'

Erdoğan,
"Yunanistan ile aramızdaki düşmanlıkları ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz, zira bunlar her iki ülkeye de önemli ölçüde zarar vermiştir ve devam etmemelidir. Yunanistan ve Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den Yunanistan'a sıcak ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz"
dedi.
Miçotakis'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna Erdoğan,
"Miçotakis bunları dikkate alarak not etmeli ve verdiği sözleri tutmalıdır"
yanıtını verdi.

'İlk turda kazanacağımıza eminiz'

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ufak farkla önde olduğunu iddia eden Kostidis, Erdoğan'ın ise seçim zaferinden emin olduğunu kaydetti. Erdoğan, Kostidis'e verdiği demeçte,
"Meydanlardaki büyük mitingler/buluşmalar buna işaret ediyor; halk arzusunu gösteriyor biz de görüyoruz"
dedi.
  • Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı görüşmelere de değinen Kostidis,
    "Erdoğan'ın yardımcıları seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor"
    diye yazdı.

'Erdoğan samimi ve enerjikti'

Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini paylaşan Yunan gazeteci,
"Görüşme sırasında Erdoğan sıcak ve samimi bir tavır sergiledi. Peşi sıra yapılan mitinglere rağmen enerjikti ve gece geç saatlere kadar programını sürdürdü. Yunanistan ve Miçotakis hakkında soru sorulduğunda Erdoğan, iki ülke arasında var olan olumsuz atmosferi bir kenara bırakarak gerilimi tırmandırmamayı tercih etti. Bunun yerine, her iki liderin de kendi ülkelerinde yeniden seçilmeleri durumunda yeni bir başlangıç mesajı verdi"
ifadelerini kullandı.

Miçotakis'in skandal Mavi Vatan beklentisine uzmanlardan sert tepki: Türkiye geri adım atamaz
Miçotakis'in skandal Mavi Vatan beklentisine uzmanlardan sert tepki: Türkiye geri adım atamaz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği hakkında, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi seyredebilmesi için Türkiye’nin Yunanistan ve Batı'ya ilişkin tavrının değişmesi ve seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar alması gerek." açıklamasında bulunmuştu. Miçotakis'in bu hadsiz beklentisine ilişkin açıklamada bulunan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Türkiye’nin geldiği noktada ne Mavi Vatan'dan geri adım atması ne de Yunanistan’ın taleplerini kabul etmesi kabul edilebilir. Çünkü bu, gelecek nesillerin meselesidir. Gelecek nesillerin refah, güvenlik ve huzuru için mutlaka Türkiye’nin Mavi Vatan haklarını savunmaya devam etmesi gerekir." dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan
#Kathimerini
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