Erdoğan'dan Yunan Kathimerini gazetesine önemli mesajlar: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı

Erdoğan, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan'a ılımlı mesajlar gönderdi.
Türkiye gibi Yunanistan'da da seçim heyecanı var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine devam ediyor. O mitinglerinden birini takip eden Yunan gazeteci Manolis Kostidis'e konuşan Erdoğan, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.
'Miçotakis verdiği sözleri tutmalı'
'Miçotakis verdiği sözleri tutmalı'
Erdoğan,
"Yunanistan ile aramızdaki düşmanlıkları ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz, zira bunlar her iki ülkeye de önemli ölçüde zarar vermiştir ve devam etmemelidir. Yunanistan ve Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den Yunanistan'a sıcak ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz"
dedi.
Miçotakis'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna Erdoğan,
"Miçotakis bunları dikkate alarak not etmeli ve verdiği sözleri tutmalıdır"
yanıtını verdi.
'İlk turda kazanacağımıza eminiz'
'İlk turda kazanacağımıza eminiz'
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ufak farkla önde olduğunu iddia eden Kostidis, Erdoğan'ın ise seçim zaferinden emin olduğunu kaydetti. Erdoğan, Kostidis'e verdiği demeçte,
"Meydanlardaki büyük mitingler/buluşmalar buna işaret ediyor; halk arzusunu gösteriyor biz de görüyoruz"
dedi.
- Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı görüşmelere de değinen Kostidis,"Erdoğan'ın yardımcıları seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor"diye yazdı.
'Erdoğan samimi ve enerjikti'
'Erdoğan samimi ve enerjikti'
Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini paylaşan Yunan gazeteci,
"Görüşme sırasında Erdoğan sıcak ve samimi bir tavır sergiledi. Peşi sıra yapılan mitinglere rağmen enerjikti ve gece geç saatlere kadar programını sürdürdü. Yunanistan ve Miçotakis hakkında soru sorulduğunda Erdoğan, iki ülke arasında var olan olumsuz atmosferi bir kenara bırakarak gerilimi tırmandırmamayı tercih etti. Bunun yerine, her iki liderin de kendi ülkelerinde yeniden seçilmeleri durumunda yeni bir başlangıç mesajı verdi"
ifadelerini kullandı.
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29 dakika önce