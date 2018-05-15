Erdoğan'la devam

Yeni Şafak ve tvnet ekiplerinin Kütahya'dan sonraki durağı Afyonkarahisar'dı. Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa Kasabası sakinleriyle görüşen ekiplerimiz, belediyeye ait çay ocağına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı projelere dikkat çeken tüccar Zekai Barış, “Ülkemizin atmış olduğu adımlara ters hareket etmek istemiyoruz. Sağlıktan yararlanan insanlar, 65 yaşını dolduran insanlara sağlanan kolaylıklar var. Memleketin Erdoğan’a ihtiyacı var” diye konuştu.

Zekai Barış

Eskiden para olmadan doktorun kapısından geçilmediğini ifade eden bölge sakinlerinden Ahmet Yitik, “Şimdi yaşlılara evde bakılıyor, hastaneler çiçek gibi. Bu yüzden Erdoğan” dedi.

İLAÇ KUYRUKLARINDA ANAMIZ AĞLADI

Nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusuna, "Erdoğan gibi” cevabını veren 57 yaşındaki Hüseyin Tetik, “İlaç kuyruklarında anamız ağladı” dedi. Tetik, muhalefetin kurduğu ittifakı da “Erdoğan gitsin de Türkiye batsa da olur diye kuruldu bu ittifak” şeklinde değerlendirdi. Dinlenme tesislerinde çalışan 43 yaşındaki Celil Yetgin de koyu bir MHP'li olarak oyunu Erdoğan'a vereceğini belirtti.

Celil Yetgin

KARARSIZLAR VAAT BEKLİYOR

Yeni Şafak'a konuşan kararsız seçmenlerden 66 yaşındaki Bünyamin amca, dış devletlere karşı güvenilir bir Türkiye istediğini söyledi. Bünyamin amca, “Kararımı daha vermedim. Adayların seçim vaadlerini açıklamalarını bekliyorum” dedi.

Üzeyir Atik

CHP BİR KÖYE OY KULLANDIRMADI

Nasıl bir seçim istiyorsunuz, nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz?

Şimdiye kadar Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar, milli bir devlet Özal'la başladı Erdoğan ile devam ediyor. Özal'a kadar İngiltere ve Amerika'nın emrinde yürüyen bir Türkiye vardı. Esirdik biz, esirlikten şimdi kurtulmaya çalışıyoruz.

Yani Erdoğan mı devam etsin diyorsunuz?

Tabi

Neden peki?

Efendim baştan anlattım, millete sahip çıkan, devlete sahip çıkan, Batı'nın dediğini tutmayıp da bu milleti düşünerek hareket eden, sırtını Allah'a dayayan bir cumhurbaşkanı. İslam'ı bilen bir adam, inanan bir adam kimseden korkmaz, bu adam kimseden korkmuyor. Diyeceğini Amerika'ya da diyor, İngiltere'ye diyor, Fransa'ya da diyor. Bundan daha iyi bir devlet bulunur mu?

Yaşınız itibariyle çok hükümet gördünüz. Koalisyonlar gördünüz. Şimdi Saadet Partisi, İyi Parti, CHP yeniden bir koalisyon kuruyor. O nasıl olur sizce?

Şimdi kardeşim CHP döneminde milleti esir ettiler. Şuradan bir tane jandarma geçtiğinde kapının altında siniyorduk, köye jandarma çıktıktan sonra kapının altından çıkabiliyorduk biz.

Kaç yılı bu?

1950'den evvel. Ben 46 seçimini de biliyorum. 46 seçiminde oy bile attırmadılar millete, bizim köyden berber ile Bilal’in oğlu gitti köyün namına oy atmaya kardeşim.

Bir daha bugünleri yaşamamak için mi Erdoğan olsun diyorsunuz?

Evet, kardeşim millete sahip çıkan bu adamın, bu hükümetin arkasında gitmesi lazım. Müslümanım diyen bir adam doğru gördüğü yere oy atar, menfaate, şuna buna danışmaz. Türkiye'yi şimdiye kadar hep taksim ettiler, soydular, soğan ettiler. Benim babamı yol parasına asfaltta 3 gün çalıştırdılar, 18 liraydı en son yol parası. (Yol vergisi) Ödemeyenleri Sincanlı ovasıyla bataklık vardı oranın kurutmasında çalıştılar.

Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en iyi hizmet ne?

Bu vatana sahip çıkması en önemli bir mesele. Sağlık sorununu çözdü. Ramazan geliyor da fitre verecek adam bulamıyoruz. Devlet fakire fukaraya, aylık veriyor şunu veriyor bunu veriyor. Sosyal yaşamı tamamen ortaya koymuş bir adam bu, öyle değil mi yani?

OYNAT 02:27 "CHP bir köye oy attırmadı" Yeni Şafak ve TVNET ekibi, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seçim öncesi düşüncelerini sordu. Üzeyir Atik isimli bir vatandaş, eski dönemlerde yaşanan sıkıntılara değinerek, "Ben 46 seçimini de biliyorum. 46 seçiminde oy bile attırmadılar millete, bizim köyden berber ile Bilal'in oğlu gitti köyün namına oy atmaya" dedi.





