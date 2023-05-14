Türkiye seçim sonuçların kilitlenirken deprem illerinde durum ne oldu? 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrasında birçok il ve Kahramanmaraş'ta büyük bir yıkım meydana gelmişti. 3 aylık süre içerisinde devlet tüm imkanlarını seferber etmiş depremzedeler için tüm olanakları sağlamıştı. YSK tarafından yapılan açıklamada eğer deprem bölgesinde ikamet edenler farklı şehirlerde bulunuyorlarsa illerde ayrıca kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecekleri ifade edilmişti.