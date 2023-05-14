AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP milletvekilliği oy oranları...
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 88 oldu. Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28.dönem milletvekilleri belli olacak. Peki deprem illerinde pangi parti kazandı? Deprem illerindeki oy oranları nasıl? Deprem bölgesinde hangi parti önde? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP milletvekilliği oy oranları...Türkiye genelinde sandıkların yüzde 30'u açıldı. İlk gelen verilere göre deprem bölgesindeki oranlar ve milletvekili sayıları şu şekilde;
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için 64 milyonu aşkın seçmen oyunu kullandı. Sandıklar kapandı ve gözler gelecek sonuçlara çevrildi. Peki deprem illerinde durum ne oldu. Hangi parti ne kadar oy aldı. Deprem bölgesinde hangi parti kazandı?
Sandıkların kapanmasının ardından gözler deprem illerindeki oy oranlarına çevrildi. "Deprem bölgesindeki illerde hangi parti kaç vekil çıkardı?", "Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa hangi parti kaç milletvekili çıkardı?", "Hangi parti önde?" İşte detaylar...
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 69,3
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,9
Sinan Oğan: Yüzde 5,3
Muharrem İnce: Yüzde 0,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,5
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,4
Sinan Oğan: Yüzde 6,5
Muharrem İnce: Yüzde 0,6
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 59,8
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,3
Sinan Oğan: Yüzde 4,4
Muharrem İnce: Yüzde 0,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60,1
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,3
Sinan Oğan: Yüzde 5,1
Muharrem İnce: Yüzde 0,6
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,4
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,1
Sinan Oğan: Yüzde 7,1
Muharrem İnce: Yüzde 0,6
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 64,6
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,30
Sinan Oğan: Yüzde 1,6
Muharrem İnce: Yüzde 0,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70,2
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,6
Sinan Oğan: Yüzde 1,8
Muharrem İnce: Yüzde 0,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70,7
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,2
Sinan Oğan: Yüzde 2,7
Muharrem İnce: Yüzde 0,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68,5
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,9
Sinan Oğan: Yüzde 4,2
2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sona gelindi. Tüm dünya seçimden çıkacak oy oranına ve Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanına kilitlendi. Peki Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da oy oranları ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?