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Seçim

Deprem bölgesinde hangi parti önde: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP milletvekilliği oy oranları...

64 milyonu aşkın seçmen bugün sandığa gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlar 13'üncü Cumhurbaşkanı ile parlamentoda illerini temsil edecek milletvekillerini seçtiği oy pusulalarını sandıklara attı. Peki deprem bölgesinde durum ne? Hangi parti ne kadar oy aldı? Deprem bölgesinde hangi parti kazandı? 2023 seçim sonuçlarında hangi parti vekillik yarışında önde? İşte deprem bölgesinde AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti oy oranları...

19:01 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP milletvekilliği oy oranları...

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP milletvekilliği oy oranları...

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 88 oldu. Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28.dönem milletvekilleri belli olacak. Peki deprem illerinde pangi parti kazandı? Deprem illerindeki oy oranları nasıl? Deprem bölgesinde hangi parti önde? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP milletvekilliği oy oranları...Türkiye genelinde sandıkların yüzde 30'u açıldı. İlk gelen verilere göre deprem bölgesindeki oranlar ve milletvekili sayıları şu şekilde;

AK Parti: Yüzde 51,1 ile 61 milletvekili
CHP: Yüzde 14,2 ile 17 milletvekili
MHP: Yüzde 12,8 ile 16 milletvekili
HDP: Yüzde 9,1 ile henüz aday çıkarmadı
Yeniden Refah: Yüzde 3,7 ile henüz aday çıkarmadı
İYİ Parti: Yüzde 3,3 ile 2 milletvekili

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için 64 milyonu aşkın seçmen oyunu kullandı. Sandıklar kapandı ve gözler gelecek sonuçlara çevrildi. Peki deprem illerinde durum ne oldu. Hangi parti ne kadar oy aldı. Deprem bölgesinde hangi parti kazandı?

Sandıkların kapanmasının ardından gözler deprem illerindeki oy oranlarına çevrildi. "Deprem bölgesindeki illerde hangi parti kaç vekil çıkardı?", "Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa hangi parti kaç milletvekili çıkardı?", "Hangi parti önde?" İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 69,3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,9

Sinan Oğan: Yüzde 5,3

Muharrem İnce: Yüzde 0,4


OSMANİYE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,5

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,4

Sinan Oğan: Yüzde 6,5

Muharrem İnce: Yüzde 0,6


HATAY

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 59,8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,3

Sinan Oğan: Yüzde 4,4

Muharrem İnce: Yüzde 0,4


GAZİANTEP

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60,1

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,3

Sinan Oğan: Yüzde 5,1

Muharrem İnce: Yüzde 0,6


KİLİS

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,1

Sinan Oğan: Yüzde 7,1

Muharrem İnce: Yüzde 0,6


ŞANLIURFA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 64,6

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,30

Sinan Oğan: Yüzde 1,6

Muharrem İnce: Yüzde 0,4


ADIYAMAN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70,2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,6

Sinan Oğan: Yüzde 1,8

Muharrem İnce: Yüzde 0,4


MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70,7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,2

Sinan Oğan: Yüzde 2,7

Muharrem İnce: Yüzde 0,4


ELAZIĞ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68,5

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,9

Sinan Oğan: Yüzde 4,2

Muharrem İnce: Yüzde 0,4
Türkiye seçim sonuçların kilitlenirken deprem illerinde durum ne oldu? 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrasında birçok il ve Kahramanmaraş'ta büyük bir yıkım meydana gelmişti. 3 aylık süre içerisinde devlet tüm imkanlarını seferber etmiş depremzedeler için tüm olanakları sağlamıştı. YSK tarafından yapılan açıklamada eğer deprem bölgesinde ikamet edenler farklı şehirlerde bulunuyorlarsa illerde ayrıca kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecekleri ifade edilmişti.
Peki deprem bölgesinde 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ne oldu?

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sona gelindi. Tüm dünya seçimden çıkacak oy oranına ve Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanına kilitlendi. Peki Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da oy oranları ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?


Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa hangi parti kaç milletvekili çıkardı?
Depremin etkilediği şehirlerde sandıkların kapanması sonrasında veriler de gelmeye başladı. Yasakların kalkmasının ardından güncel sonuçlara anlık olarak hem bu sayfa üzerinden hem de
üzerinden ulaşabileceksiniz.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları