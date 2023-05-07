HDP masada yok sahada var

Adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'nin açık desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine devam ediyor. HDP flamaları altında Öcalan lehine sloganların atıldığı meydanlarda konuşan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı İstanbul Maltepe oldu. Yedili Masa'nın İstanbul'da düzenlediği mitinge Kocaeli, Yalova ve Bursa başta olmak üzere pek çok ilden otobüsler kaldırıldı. Alanı doldurabilmek için çevre illerden otobüs kaldıran muhalefetin mitinginde bir kez daha HDP flamaları kameralara yansıdı.