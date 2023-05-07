HDP masada yok sahada var

Yedili Masa'nın Maltepe mitingi. Fotoğraf: Mustafa İlhan.
Masada olmadığı Millet İttifakı ortakları tarafından ilan edilen HDP, Maltepe Meydanı’ndaki mitingde CHP’liler ile omuz omuza yer aldı. Zafer işareti yapan HDP’liler, CHP’lilerle birlikte parti flamalarını salladı, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar attı. Mitingde, İttifakın diğer ortakları İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi afişi taşıyanlar yok denecek kadar azdı.
ERDOĞAN’IN AFİŞİNİ YIRTTILAR
Maltepe Meydanı’nın girişinde sahil yolunda reklam billboardlarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asılı bulunan afişi, mitinge katılan gruplar tarafından yırtıldı.