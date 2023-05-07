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Seçim

HDP masada yok sahada var

Millet İttifakı’nın dün İstanbul Maltepe’de düzenlediği seçim mitingi, 6’lı masanın HDP ile yaptığı gizli ortaklığı bir kez daha açık etti.

Yusuf Özdemir
04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yedili Masa'nın Maltepe mitingi. Fotoğraf: Mustafa İlhan.

Yedili Masa'nın Maltepe mitingi. Fotoğraf: Mustafa İlhan.

Masada olmadığı Millet İttifakı ortakları tarafından ilan edilen HDP, Maltepe Meydanı’ndaki mitingde CHP’liler ile omuz omuza yer aldı. Zafer işareti yapan HDP’liler, CHP’lilerle birlikte parti flamalarını salladı, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar attı. Mitingde, İttifakın diğer ortakları İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi afişi taşıyanlar yok denecek kadar azdı.

ERDOĞAN’IN AFİŞİNİ YIRTTILAR

Maltepe Meydanı’nın girişinde sahil yolunda reklam billboardlarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asılı bulunan afişi, mitinge katılan gruplar tarafından yırtıldı.



#Yedili Masa
#HDP
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Maltepe
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