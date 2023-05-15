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Seçim

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.

17:30 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Zekeriya Yapıcıoğlu

Zekeriya Yapıcıoğlu

Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirtti.

  • Seçim sürecinde ihlasla çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yapıcıoğlu, "AK Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın tamamı seçildi." bilgisini verdi.
Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak,
"İnşallah Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"
değerlendirmesinde bulundu.
  • Millete hizmet için gayret edeceklerini söyleyen Yapıcıoğlu, oy veren ve vermeyen herkesin vekili olarak hizmet edeceklerini kaydetti.

Hulusi Akar'dan 'Sinan Oğan'la ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt: Tedbirimizi alırız
Hulusi Akar'dan 'Sinan Oğan'la ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt: Tedbirimizi alırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi. Akar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor" dedi. Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır" ifadelerini kullandı.



#14 Mayıs Seçimleri
#Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
#İkinci Tur
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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek