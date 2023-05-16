İkinci turda kullanacağımız sandık değişecek mi?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
2 Aday yarışacak
Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.
Oy pusulalarında sadece 2 isim yer alacak
'Kesin sonuçlar 19 Mayıs'ta'
Yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlıyor
Yener, kesin sonuçların ilanından sonra ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.
Propaganda konuşmaları 24 Mayıs'ta
Ayrıca bu dönemde de birinci turda olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonlardaki konuşmaları için kura çekimi yapılacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.
Vatandaş aynı sandıkta oy kullanacak
Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.