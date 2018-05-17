İnce'den canlı yayında 4'lü ittifakı bitiren açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden bahseden İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisini evine davet ettiğini, "Araştırdık, araştırmalar yaptık, çalıştık, kamuoyunu ve sokağı dinledik. Senin aday olmanın doğrusu olduğunu düşündük" dediğini söyledi.

4'lü ittifakı bitiren açıklama

Cumhurbaşkanı bütçe yetkisi ile ilgili soruya cevap veren İnce, bütçe yetkisini kullanmayacağını açıkladı. Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı kazanması durumunda bu yetkiyi kullanıp kullanmayacağı sorulan İnce, CHP, İP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 4'lü ittifakını bitiren bir açıklama geldi.

"Bu görev bir kişide şuan. Ben o görevi kullanmayacağım, en büyüğünü kullanmayacağım" Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı kazanması durumunda ne yapacağının sorulması üzerine "Olacağına inanıyorum, olsa da kullanmayacağım" dedi.

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