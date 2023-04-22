Karşı çıktığı yatırımlara bel bağladı

Ulaşımda çağ atlatan mega projelere karşı çıkan ve yatırımcılarına tehditler savuran 6’lı Masa ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu altyapının kullanılacağı vaatleri piyasaya sürdü. Kılıçdaroğlu 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ile 50 üretim üssü kurmayı vadetti. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Marmaray’a karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi lojistik üssü yapacağını öne sürdü. Ancak söz konusu vaatlerin altyapısı için gereken projelere karşı çıktığını unuttu. Kılıçdaroğlu’nun geçmişte karşı çıktığı projelerin de kullanılacağı vaatlere sarılması büyük çelişki olarak yorumlandı.