Karşı çıktığı yatırımlara bel bağladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi lojistik üssü yapmayı vadediyor.
Ulaşımda çağ atlatan mega projelere karşı çıkan ve yatırımcılarına tehditler savuran 6’lı Masa ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu altyapının kullanılacağı vaatleri piyasaya sürdü. Kılıçdaroğlu 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ile 50 üretim üssü kurmayı vadetti. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Marmaray’a karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi lojistik üssü yapacağını öne sürdü. Ancak söz konusu vaatlerin altyapısı için gereken projelere karşı çıktığını unuttu. Kılıçdaroğlu’nun geçmişte karşı çıktığı projelerin de kullanılacağı vaatlere sarılması büyük çelişki olarak yorumlandı.
HAVALİMANINI KARGOYA DÖNÜŞTÜRECEK
* Türkiye’nin ticarette elini güçlendirecek Kanal İstanbul’a ilişkin karalama kampanyası yürüten CHP lideri, projeye “ucube” ve “cinayet” demiş, ihaleye girecek ülkelerle bankalara tehditler savurmuştu.
* Tam kapasiteye ulaştığında Avrupa’nın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na da karşı çıkan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde havalimanını kargo havalimanına dönüştüreceklerini söyledi.
* Marmaray ve Avrasya Tüneli de CHP’nin kalkınma karşıtlığından nasibini aldı. CHP her iki projeye de güvenlik ve çevre gerekçeleriyle karşı çıktı.
* İstanbul-İzmir arasını 1,5 saat kısaltan Osmangazi Köprüsü de hâlâ CHP’nin hedefinde.