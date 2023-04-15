Kılıçdaroğlu seçilirse PYD'ye terör örgütü demeyen Böke'yi Dışişleri Bakanı yapacak

Selin Sayek Böke'nin ismi, Masa'nın gizli olmaktan çıkan partisi HDP’yi heyecanlandırmış durumda.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde doğru giderken 7'li koalisyonda bakanlık tartışmaları açığa çıkmaya başladı.
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda kimi bakan yapacağına dair kulis bilgilerini yayınladığı bir videoyla paylaştı.
Böke PYD'ye terör örgütü diyemedi
Portakal'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'na düşünülen CHP'li Selin Sayek Böke'nin YPG/PYD'ye 'terör örgütü' diyemediği açıklamaları yeniden gündeme geldi.
- Böke ismi, özellikle Millet İttifakı’nın gizli olmaktan çıkan partisi HDP’yi heyecanlandırmış durumda. Kılıçdaroğlu, Böke hamlesiyle daha da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Kentsel dönüşümlere karşı 1563 dava açan İmamoğlu'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fatih Portakal, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve İmamoğlu için de düşündüğü yeni planı şöyle ifade etti:
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu süre boyunca kentsel dönüşüme karşı 1563 tane dava açtığı ortaya çıkmıştı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında,"En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler. Kentsel dönüşümü iptal ettirmek için kampanyalar yaptınız şimdi içiniz rahat mı? Oy olabilmek için bunları yaptılar. İstanbul halkından özür dileyin artık. Kentsel dönüşümle ilgili 1563 tane dava açtılar"ifadelerini kullanmıştı.
"100 bin deprem konutu sözü verdi 0 tane yaptı"
Göksu açıklamasının devamında, "2019 yılında deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapılacak sözü veren İBB yönetimi şu ana kadar sıfır konut yaptı. İstanbul'daki deprem bütçesi 0,5'e düşürüldü. Ekrem İmamoğlu, depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı." demişti.
'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak
Fatih Portakal, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 'bakan olacaklar' diyerek işaret ettiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için düşünülen bakanlıkları açıklamıştı. Portakal, Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olmasının planlandığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapacağı öne sürülen Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti. Erkek, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun" ifadelerini kullanmıştı.