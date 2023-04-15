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Seçim

Kılıçdaroğlu seçilirse PYD'ye terör örgütü demeyen Böke'yi Dışişleri Bakanı yapacak

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda bakan olarak atayacağı bazı isimleri açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı'na Selin Sayek Böke'yi atayacağını öne sürdü. "Sınırlarımızda başkaları olacağına PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı olacağı iddiası sonrası YPG'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke'nin kabinede yer alacağı kulisi tepkileri de beraberinde getirdi.

12:56 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Selin Sayek Böke'nin ismi, Masa'nın gizli olmaktan çıkan partisi HDP’yi heyecanlandırmış durumda.

Selin Sayek Böke'nin ismi, Masa'nın gizli olmaktan çıkan partisi HDP’yi heyecanlandırmış durumda.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde doğru giderken 7'li koalisyonda bakanlık tartışmaları açığa çıkmaya başladı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda kimi bakan yapacağına dair kulis bilgilerini yayınladığı bir videoyla paylaştı.


Portakal,
"Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'ini ismini vermiştim, biri Enerji Bakanı diğeri Adalet Bakanı olarak düşünülüyor diye. Şimdi son bilgiler geldi. Aileden sorumlu bakan için Selin Sayek Böke düşünülüyormuş. Kendisi Dışişleri Bakanı olarak da düşünülüyormuş, kadın ve yabancı dili kuvvetli olduğu için. Ancak; Aileden Sorumlu Bakanlığa daha yakın gibi duruyor. Bülent Kuşoğlu çalışma bakanı olacak. Engin Özkoç çok güvendiği isimlerden biriymiş; İçişleri Bakanı olarak düşünülüyormuş"
dedi.

Böke PYD'ye terör örgütü diyemedi

Portakal'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'na düşünülen CHP'li Selin Sayek Böke'nin YPG/PYD'ye 'terör örgütü' diyemediği açıklamaları yeniden gündeme geldi.

2018 yılında katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke
"Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz"
ifadelerini kullanmıştı.
  • Böke ismi, özellikle Millet İttifakı’nın gizli olmaktan çıkan partisi HDP’yi heyecanlandırmış durumda. Kılıçdaroğlu, Böke hamlesiyle daha da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun bakan adaylarını açıkladı: Kentsel dönüşümlere karşı 1563 dava açan İmamoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sorumlu olacak
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun bakan adaylarını açıkladı: Kentsel dönüşümlere karşı 1563 dava açan İmamoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sorumlu olacak

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, yayınladığı videoda, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda bakan olarak atayacağı isimleri açıkladı. Portakal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacak. İki bakanın da üstünde İmamoğlu yer alacak." iddiasında bulundu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu süre boyunca kentsel dönüşüme karşı 1563 tane dava açtığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'un deprem bütçesini minimuma düşüren İmamoğlu, göreve gelmeden önce deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapacağını iddia etmiş bugüne kadar hiç konut inşa etmemişti.

Kentsel dönüşümlere karşı 1563 dava açan İmamoğlu'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fatih Portakal, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve İmamoğlu için de düşündüğü yeni planı şöyle ifade etti:

"Bir bomba iddia şöyle: İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları olacağı düşünülüyor ya, Kabine'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacakmış. O bakanların üstünde de İmamoğlu yer alacakmış. Koordinatör Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi. Mansur Yavaş için de; Tarımsal Kalkınma kendisine bağlanacakmış."
  • CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu süre boyunca kentsel dönüşüme karşı 1563 tane dava açtığı ortaya çıkmıştı.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında,
    "En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler. Kentsel dönüşümü iptal ettirmek için kampanyalar yaptınız şimdi içiniz rahat mı? Oy olabilmek için bunları yaptılar. İstanbul halkından özür dileyin artık. Kentsel dönüşümle ilgili 1563 tane dava açtılar"
    ifadelerini kullanmıştı.

"100 bin deprem konutu sözü verdi 0 tane yaptı"

Göksu açıklamasının devamında, "2019 yılında deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapılacak sözü veren İBB yönetimi şu ana kadar sıfır konut yaptı. İstanbul'daki deprem bütçesi 0,5'e düşürüldü. Ekrem İmamoğlu, depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı." demişti.

'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak

Fatih Portakal, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 'bakan olacaklar' diyerek işaret ettiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için düşünülen bakanlıkları açıklamıştı. Portakal, Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olmasının planlandığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapacağı öne sürülen Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti. Erkek, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun" ifadelerini kullanmıştı.


Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak
Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak

Fatih Portakal, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 'bakan olacaklar' diyerek işaret ettiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olmasının planlandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapacağı öne sürülen Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti. Erkek, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun" ifadelerini kullanmıştı.




#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Selin Sayek Böke
#PKK
#seçim
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