Kılıçdaroğlu’na 17/25 Aralık tepkisi: Kumpası biliyorsan niye iftira attın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yüzbinlere hitap etti. Erdoğan, 10 yıl sonra 17/25 Aralık’ta montaj yapıldığını kabul eden CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde “Şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi bu meydanda” dedi. Erdoğan, “Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200’e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak” ifadelerini kullandı.

Meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin

Erdoğan şöyle devam etti: “Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış, 10 yıl sonra “17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı” diyor. Şimdi, ben bu itirafçıya soruyorum. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun; niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Madem yalan olduğunu, uydurma olduğunu biliyordun; niçin aylarca meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin? Madem 17-25 Aralık’ın FETÖ’nün bir kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı?

Seni bu çamur siyasetine hangi örgüt bulaştırdı?

Seni bu çamur siyasetine kim, hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına “kontrollü darbe” diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay Bay Kemal’in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Bu millete ve Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa, çıkmalı, üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır. Şayet gerçekten ‘istiyorsa önce’ buradan başlamalıdır. Biz, ülkemize ve milletimize sorumluluğumuzun gereği olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.”

Kayseri, yerli ve milli duruşunu 14 Mayıs'ta yeniden gösterecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananlarla bazı CHP ve HDP’lilerin terör örgütü PKK ve özerklik söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, Kayseri’nin bu partilere milletvekilliği vermeyeceğini söyledi. Terör örgütü PKK’yı ancak kendilerinin vuracağını dile getiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve “yandaşlarının” “arkamızda PKK var” diyenlerle gezdiğini belirterek, Kayseri’nin, yerli ve milli duruşunu 14 Mayıs’ta yeniden göstereceğini ifade etti. Kayseri’nin lokomotif şehirlerden biri olduğunu, ne kadar güçlü ve müreffeh olursa Türkiye’nin de o derece güçlü ve müreffeh olacağını kaydeden Erdoğan, son 21 yılda Kayseri’ye 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını bildirdi.

Esnafa prim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200’e indireceklerini açıkladı. Yeni dönemde yapacakları ilk işlerden birinin bu çalışma olacağını ifade eden Erdoğan, 1 milyon küçük esnafın faydalanacağını ifade etti.

1 milyon kişiyi kapsıyor

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara da bir müjde vermek istediğini dile getiren Erdoğan, “Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var.” ifadelerini kullandı.

Millet Türkiye düşmanlarını sevindirmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı medyasının 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı başlattığı saldırılara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altun, Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle izlediklerini söyledi. Altun şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığını gözlemliyoruz. Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor ve kurgulanan oyunları 14 Mayıs’ta bozmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek.”

135 bin kişi burada

Kayseri tarihinin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yaptı. Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde “Şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi bu meydanda” dedi.

Yol boyu sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, havaalanından miting alanına gelişi sırasında yol boyunca sevgi gösterilerinde bulunuldu. Erdoğan, kürsüye eşi Emine Erdoğan ile çıktı ve seçim şarkılarına eşlik etti. Erdoğan, AK Parti’ye geçen, Deva Partisi’nin kurucu il başkanı Begüm Başmısırlı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapmış Hasan Sami Özvarinli’ye parti rozeti taktı. Mitingin sonunda AK Parti’nin Kayseri milletvekili adayları tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingin ardından valiliğe geçti.

Bu seçim varlık seçimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de on binlere seslendi. Kayseri’deki mitingin ardından Mersin’e geçtiğini hatırlatan Erdoğan, “Kayseri’de bugün katılım neydi biliyor musunuz? 135 bin. Şimdi Mersin’in de resmi rakamlarını aldım. Hamdolsun, 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz” dedi. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için bir varlık seçimi olduğunu belirten Erdoğan, “Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız. Bay bay Kemal’in PKK’lı dostları varsa, bizim de milletimiz var” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Pazar günü sandığa gidip oyunuzu kullanacağınız zaman, lütfen şu gerçekleri aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim birileri için bay bay Kemal’i cumhurbaşkanı yapma, CHP’ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim, ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle defalarca denenip de bir türlü milletin sinesini, bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür.”







