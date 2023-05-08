Kılıçdaroğlu'ndan 'Milli Eğitim'i bağımsız yapma vaadi

"Bugün, eğitimde yapacağı en büyük devrimi açıklayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Düşündüm taşındım, iyi eğitimin en büyük düşmanı nedir diye. Çok basit bir yanıtı var bu sorunun; siyaset. Eğitimi siyasi saiklerle yönetmeye kalkarsan, o sistem çöküyor. O zaman en önemli reform, Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerçekten dünyada kabul görmüş pedagojik kurallara göre yönetmek ve siyasetin etkisinden arındırmak. Yani siyasi partilerin, siyaset üstü milli konularda hadlerini bilmesi ve o alanlara siyaset sokmaması. Yani özetle eğitimde yapacağım en büyük devrim; Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir. Kapıları siyasi müdahalelere tamamen kapalı olacak bu yapı sayesinde eğitimi, eğitimin yıldız uzmanları ve onların oluşturduğu kurullar yönlendirecek. Bu kurullar, eğitim politikalarını ortaya koyacak. Milli Eğitim Bakanlığı, icracı bakanlık olacak ve teşkilatı yönetecek. Ekonomide şampiyonlar ligi takımı nasıl gece gündüz ülke ekonomisi için çalışacaksa, bizim şampiyonlar ligi kadrosu da eğitimde gerçekleştireceğimiz büyük sıçrama için çalışacak"