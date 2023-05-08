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Kılıçdaroğlu'ndan 'Milli Eğitim'i bağımsız yapma vaadi

Skandal vaatleri ile konuşulmaya devam eden Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de 'Milli' eğitimi bağımsızlaştırma sözü verdi. Milli olması gereken eğitim sistemini dünyadaki pedagojik kurallara göre yöneteceğini vaat eden Kılıçdaroğlu "Eğitimde yapacağım en büyük devrim; Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir." dedi.

16:30 . 8/05/2023 Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal vaatleri ile konuşulmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini arkasına alan
, son olarak Azerbaycan'ı yok sayarak açıkladığı sözde Türk yolu projesi ile tepki çekmişti.

"Milli eğitimi bağımsızlaştıracağım"

Kılıçdaroğlu son olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nı bağımsızlaştıracağını vaat etti.

Devletin bir kurumu olan ve 'Milli' olması gereken eğitim sistemini değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu
"O zaman en önemli reform, Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerçekten dünyada kabul görmüş pedagojik kurallara göre yönetmek ve siyasetin etkisinden arındırmak."
dedi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması;
"Bugün, eğitimde yapacağı en büyük devrimi açıklayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Düşündüm taşındım, iyi eğitimin en büyük düşmanı nedir diye. Çok basit bir yanıtı var bu sorunun; siyaset. Eğitimi siyasi saiklerle yönetmeye kalkarsan, o sistem çöküyor. O zaman en önemli reform, Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerçekten dünyada kabul görmüş pedagojik kurallara göre yönetmek ve siyasetin etkisinden arındırmak. Yani siyasi partilerin, siyaset üstü milli konularda hadlerini bilmesi ve o alanlara siyaset sokmaması. Yani özetle eğitimde yapacağım en büyük devrim; Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir. Kapıları siyasi müdahalelere tamamen kapalı olacak bu yapı sayesinde eğitimi, eğitimin yıldız uzmanları ve onların oluşturduğu kurullar yönlendirecek. Bu kurullar, eğitim politikalarını ortaya koyacak. Milli Eğitim Bakanlığı, icracı bakanlık olacak ve teşkilatı yönetecek. Ekonomide şampiyonlar ligi takımı nasıl gece gündüz ülke ekonomisi için çalışacaksa, bizim şampiyonlar ligi kadrosu da eğitimde gerçekleştireceğimiz büyük sıçrama için çalışacak"

Kılıçdaroğlu ve ekibi Türkiye'yi dünyada birinci yaptı
Kılıçdaroğlu ve ekibi Türkiye'yi dünyada birinci yaptı

Yeni Şafak Yazarı İletişim Uzmanı Ali Saydam, TRT Haber canlı yayınında, sosyal medyadaki manipülatif içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği ve ifşa ettiği 'CHP ve trol ağı' başlıklı haberi değerlendiren Saydam, CHP'nin Türkiye'yi yalana muhatap ülkeler araştırmasında birinci sıraya taşıdığını vurguladı. Küresel çapta saygınlığı bulunan üniversiteler ve enstitüler tarafından yapılan araştırmalardan örnekler veren Saydam, "Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 60'ı kendilerine sunulan içeriklere inanmıyor, daha çok televizyonlara güvendiklerini vurguluyorlar" dedi. Muhalefetten Ali Babacan'ın "Avrupa Birliği bize aferin diyecek" açıklamasına gönderme yapan Saydam, "Bu tarz işler bizde ters tepiyor, millet iradesine çarpıyor" diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Milli eğitim
2 saat önce
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