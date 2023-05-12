|
Seçim

Memleket Partisi’nde istifa depremi: Gençlik kolları başkanı ve üyeleri AK Parti’ye geçti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

11:06 . 12/05/2023 Cuma
IHA
Memleket Partisi'nden istifa depremi: Gençlik kolları başkanı ve üyeleri AK Parti'ye geçti.

Memleket Partisi'nden istifa depremi: Gençlik kolları başkanı ve üyeleri AK Parti'ye geçti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Kırıkkale’de de partiden toplu istifalar yaşandı. Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç, istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İl Başkanı Bahadır Kılıç, partisine katılan gençlerin rozetlerini taktı.

İl Başkanı Bahadır Kılıç yaptığı açıklamada,
"Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim ve aramıza katılan değerli genç üyelerimiz ile birlikte 2023 seçimleriyle Türkiye Yüzyılına damga vuracak bu seçimde desteklerinizi istirham ediyorum. Memleket Partisi’nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve üyeleri partimize katıldı. AK Parti’ye katılan 15 kişiyi temsilen bazı partililere rozetlerini taktık"
dedi.


Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası partisinden istifa etti: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası partisinden istifa etti: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Gelişme sonrası Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, görevinden istifa ederek seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Toraman dilekçesinde, "İnce, Fetö'cü usüller kullanılarak kaset kumpası ile CHP'lilerin baskısıyla adaylıktan çekilmek zorunda bırakılmıştır. Geleceğin Fetö'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum" dedi.



#Memleket Partisi
#AK Parti
#Muharrem İnce
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.