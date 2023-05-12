Memleket Partisi’nde istifa depremi: Gençlik kolları başkanı ve üyeleri AK Parti’ye geçti

"Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim ve aramıza katılan değerli genç üyelerimiz ile birlikte 2023 seçimleriyle Türkiye Yüzyılına damga vuracak bu seçimde desteklerinizi istirham ediyorum. Memleket Partisi’nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve üyeleri partimize katıldı. AK Parti’ye katılan 15 kişiyi temsilen bazı partililere rozetlerini taktık"