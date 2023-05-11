|
Seçim

Memleket Partisi'nden çarpıcı çıkış: Bir oy Memleket’e bir oy Erdoğan'a

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından MP’nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar, yaptığı açıklamayla "Bir oy Memleket’e, bir oy Recep Tayyip Erdoğan’a" dedi.

17:35 . 11/05/2023 Perşembe
IHA
Memleket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar

Memleket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin seçimlere 3 gün kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından siyasi arena kızışırken, MP’nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar’dan çarpıcı bir açıklama geldi. 14 Mayıs’taki seçimler için Memleket Partisi’nin milletvekili adaylarını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Yaşar yaptığı açıklamada,
"Bir oy Memleket’e, bir oy Reis’e"
dedi.




#Memleket Partisi
#seçim
#adaylık
#Kula
#Recep tayyip erdoğan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.