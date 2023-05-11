Memleket Partisi'nden çarpıcı çıkış: Bir oy Memleket’e bir oy Erdoğan'a

Memleket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar
Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Peki Muharrem İnce'ye yurt dışı ve gümrük kapılarında verilen oylar ne olacak? 14 Mayıs'taki seçimde kullanılacak oy pusulalarında Muharrem İnce yer alacak mı, verilen oylar geçerli sayılacak mı?
Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi siyaseti gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Sosyal medyada da gündem olan İnce’nin adaylıktan çekilmesine CHP kanadından açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Tuncay Özkan ve CHP gençlik kollarının paylaşımları CHP’lilerin tepkisine neden oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesiyle ilgili gazeteci Nedim Şener dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Muharrem İnce, sövüle sövüle dövüle dövüle çekildi" diyen İnce "Muharrem İnce'nin başına gelen bütün bu linç kampanyası, Kılıçdaroğlu adına yol temizliği yapan Fetullahçı terör örgütünün bir operasyonu." yorumunu yaptı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında söyledikleri tekrar gündem oldu. Baş: "Muharrem ince Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilsin, milletvekilliği adaylığından çekileceğim, bölgemdeki Memleket partili adayı destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.