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Seçim

Memleketleri bile inanmadı

6’lı Masa liderleri memleketlerinde de geride kaldı. Davutoğlu’nun memleketi Konya, Uysal’ın memleketi Afyonkarahisar, Karamollaoğlu’nun memleketi Sivas, Babacan’ın memleketi Ankara ve Akşener’in memleketi Kocaeli’de AK Parti sandıktan birinci çıktı. Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de Yeşil Sol seçimi önde bitirdi. Böylelikle 6’lı Masa’da memleketinde birinci çıkan olmadı.

Merve Safa Akıntürk
05:57 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Masa'nın ortakları seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Masa'nın ortakları seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

6’lı Masa liderlerinin memleketlerinde AK Parti birinci çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de ise birinci parti, yüzde 42,8 oy ile YSP oldu. Milletvekilliği seçimlerinde 6’lı Masa liderlerinin memleketlerinde AK Parti yarışı birinci sırada tamamladı. AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli hariç diğer liderlerin memleketlerinde birinci parti oldu. Tunceli’de birinci sıraya 42,8 oy oranıyla Yeşil Sol Parti yerleşti. AK Parti’ye, 6’lı Masa’nın büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in memleketi Kocaeli’den yüzde 39,7 oy geldi.

OYLARIN YARISI AK PARTİ’DE

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun memleketi Konya’da gelenek bozulmadı. Konya’da AK Parti yüzde 47,9 oy alarak, oyların yarısına yakınını topladı. AK Parti, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın memleketi Afyonkarahisar’da yüzde 44,2, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun memleketi Sivas’ta ise yüzde 40,6, oy aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın memleketi başkentte de AK Parti yarışı önde götürerek yüzde 32,5 oyun sahibi oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA DERS

Yavaş’ın memleketi olan Beypazarı’nda, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 35, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ise yüzde 56.77 oy çıktı. Ayrıca Beypazarı’ndan CHP’ye verilen oy miktarı yüzde 10, AK Parti’ye verilen oy ise yüzde 35.33 oldu. Karadeniz’in tamamında birinci parti olan AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da da yüzde 47,7 oy aldı.


Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım
Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozdu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek so­rumlusu ilan edilecektim." dedi. Açıklamasında muhalefete de yüklenen Muharrem İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine, muhalefet var gücüyle sesimi kıs­maya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler işbirliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar." ifadelerini kullandı.


#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Temel Karamollaoğlu
#Meral Akşener
#CHP
#İYİ Parti
#Ali Babacan
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