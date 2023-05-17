Memleketleri bile inanmadı

Masa'nın ortakları seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.
6’lı Masa liderlerinin memleketlerinde AK Parti birinci çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de ise birinci parti, yüzde 42,8 oy ile YSP oldu. Milletvekilliği seçimlerinde 6’lı Masa liderlerinin memleketlerinde AK Parti yarışı birinci sırada tamamladı. AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli hariç diğer liderlerin memleketlerinde birinci parti oldu. Tunceli’de birinci sıraya 42,8 oy oranıyla Yeşil Sol Parti yerleşti. AK Parti’ye, 6’lı Masa’nın büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in memleketi Kocaeli’den yüzde 39,7 oy geldi.
OYLARIN YARISI AK PARTİ’DE
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun memleketi Konya’da gelenek bozulmadı. Konya’da AK Parti yüzde 47,9 oy alarak, oyların yarısına yakınını topladı. AK Parti, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın memleketi Afyonkarahisar’da yüzde 44,2, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun memleketi Sivas’ta ise yüzde 40,6, oy aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın memleketi başkentte de AK Parti yarışı önde götürerek yüzde 32,5 oyun sahibi oldu.
BELEDİYE BAŞKANLARINA DERS
Yavaş’ın memleketi olan Beypazarı’nda, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 35, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ise yüzde 56.77 oy çıktı. Ayrıca Beypazarı’ndan CHP’ye verilen oy miktarı yüzde 10, AK Parti’ye verilen oy ise yüzde 35.33 oldu. Karadeniz’in tamamında birinci parti olan AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da da yüzde 47,7 oy aldı.