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Seçim

Metropoll anket şirketinden skandal tarife: Seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptılar

64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sona gelindi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anket firmalarının manipülafif sonuçları da bir kez daha ortaya çıktı. Daha önce Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 ile Cumhurbaşkanı seçen MetroPOLL Araştırma anket firması seçim sonuçları açıklandıktan sonra 10 gün önceki verileri paylaşarak Erdoğan'ın 49,5'lik oranla Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği gerçek verileri paylaştı.

16:47 . 15/05/2023 Pazartesi
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Sonuçtan önce Kılıçdaroğlu diyen MetroPOLL sonuçtan sonra Erdoğan'ı seçti

Sonuçtan önce Kılıçdaroğlu diyen MetroPOLL sonuçtan sonra Erdoğan'ı seçti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sonuçları açıklandı. Cumhur İttifakı'nın 49,74, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.95'lik oy oranına sahip olduğu seçimlerde adaylık yarışı ikinci tura kaldı. Milyonlarca kişi seçim sonuçlarına odaklanırken manipülatif anket firmalarının verilerindeki yeni detaylar göze çarptı.
Metropoll Araştırma firmasının seçim sonuçlarından sonra paylaştığı veriler

Seçim sonuçlarından önce Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 ile Cumhurbaşkanı seçen MetroPOLL Araştırma anket firması YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasının ardından 10 gün önceki verileri paylaşarak Erdoğan'ın 49,5'lik oranla Cumhurbaşkanı seçildiği bir anket yayınladı.

Metropoll Araştırma firmasının seçim sonuçlarından önce paylaştığı veriler


#anket
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