Metropoll anket şirketinden skandal tarife: Seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptılar

Sonuçtan önce Kılıçdaroğlu diyen MetroPOLL sonuçtan sonra Erdoğan'ı seçti
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sonuçları açıklandı. Cumhur İttifakı'nın 49,74, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.95'lik oy oranına sahip olduğu seçimlerde adaylık yarışı ikinci tura kaldı. Milyonlarca kişi seçim sonuçlarına odaklanırken manipülatif anket firmalarının verilerindeki yeni detaylar göze çarptı.
Seçim sonuçlarından önce Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 ile Cumhurbaşkanı seçen MetroPOLL Araştırma anket firması YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasının ardından 10 gün önceki verileri paylaşarak Erdoğan'ın 49,5'lik oranla Cumhurbaşkanı seçildiği bir anket yayınladı.
#anket
#MetroPOLL Araştırma
#veri
#snuç
1 saat önce