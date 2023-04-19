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Seçim

Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? YSK son noktayı koydu

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre kala siyasi partiler de hazırlıklarına devam ediyor. Son günlerde milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? sorusu tartışılıyordu. Yüksek Seçim Kurulu tartışmaya son noktayı koydu. YSK, milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesine gerek olmadığına karar verdi.

10:29 . 19/04/2023 Çarşamba
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Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu

Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.


YSK kararı verdi

Başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddedetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.





#YSK
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