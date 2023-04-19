Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? YSK son noktayı koydu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Şentop, sunucunun seçimlere ilişkin sorusuna, "Benim tecrübelerime göre, gördüğüme göre seçim ilk turda biter diye düşünüyorum." dedi. Anket furyasına da eleştirilerde bulunan TBMM Başkanı, "Artık bu konuda ipin ucunun kaçtığı kanaatindeyim. Türkiye'yi anketlerde kazanan yönetmiyor; sandıkta kazanan yönetiyor." diye konuştu.