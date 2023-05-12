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Seçim

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar YSK'da

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evraklar YSK'ya teslim edildi.

14:40 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muharrem İnce

Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Partinin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine ilişkin dilekçesini YSK’ya teslim etti. Muharrem İnce'nin imzası bulunan dilekçede, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum. Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ve talep ederim" ifadeleri yer aldı.

Yüreğir, YSK çıkışında basın mensuplarına, "Başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın beyanını şimdi dilekçe halinde YSK’ya sunduk. Bundan sonrası seçmenlerimizin takdiri" açıklamasını yaptı.

Oy pusulası değişmeyecek

Öte yandan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından daha önce basımı yapılan oy pusulasında bir değişiklik olmayacak.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda oy pusulası değiştirilmez, adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz. Çekilen adayın yüzde 50 artı 1 alması durumunda ise 2’inci turda 2’inci aday ve 3’üncü aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun 12’inci maddesinde, "Kesin aday listesinin Resmi Gazetede yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez" ifadesi yer alıyor.



#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#YSK
#seçim
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