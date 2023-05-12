Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar YSK'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Günlerdir sayın Kılıçdaroğlu 'kaset' diye bir şeyler sayıklıyordu. Ne olduğu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama öyle görünüyor ki CHP'nin bir önceki adayı, bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı" dedi.