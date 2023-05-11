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Seçim

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından TİP'li Erkan Baş'ın 'O çekilirse ben de çekilirim' sözleri yeniden gündem oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından, gözler Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. Erkan Baş, "Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim" ifadelerini kullanmıştı. Yeniden gündeme gelen Erkan Baş'ın gündem olması sonrası TİP'ten konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

17:05 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Erkan Baş - Muharrem İnce

Erkan Baş - Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi.

TİP'li Baş 'Çekilirim' demişti

TİP İstanbul Milletvekili Adayı olan Erkan Baş, İnce'ye
yönünde çağrı yapmıştı. Baş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken,
"Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin"
demişti.
  • İnce ise Baş'ın bu sözlerine
    "Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma"
    diyerek yanıt vermişti.

Yeniden gündem oldu

Baş'ın bu çağrıya "Muharrem Bey, benim için 'Çekilsin' demiş. Benim çekilmem bir işe yarayamıyor ki. Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım" şeklinde karşılık vermesi ise İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yeniden gündem oldu.

  • Twitter'da binlerce kullanıcı Baş'ın milletvekili adaylığından çekilip çekilmeyeceği konusunda paylaşımlar yaptı. Bu tweet'lerin ardından Erkan Baş ismi TT oldu.

TİP'ten açıklama: Çekilmeyecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP), genel başkanları Erkan Baş’ın, ‘İnce çekilirse, ben de çekilirim’ sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek Baş’ın adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.


Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Muharrem İnce, hakkında çıkan iddialar üzerine düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini şöyle duyurdu:
"Gazeteci iftira atıyor ya da yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülerin dilinden vererek yazıyorlar. Benim böyle bir görüntüm ya da bir ses kaydım yok. Bu bir iftiradır. 'Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin' çünkü gerçek değil bunu biliyorsun. 45 günde yaşadığını 45 yılda yaşamadım."


'Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK saldırıyor'

Kaçak FETÖ'cülerin yurt dışından kendisine saldırdığını vurgulayan İnce şöyle devam etti:
"Pazar günü oğlumun 10 milyon havale yapmışlar. Ya bu kadar itibar suikastı yapılır mı? Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan yok bana çamur atıyorlar. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Diğer yandan da PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum. İstedikleri kadar montaj kaset dekont yapsınlar her evden bir oy istiyorum.

'Kaybedince bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum'

'Para aldı çekilemez' diye atılan iftiralara, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korkum yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.Kaybedince bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum."


#Erkan Baş
#Muharrem İnce
#TİP
#Memleket Partisi
#seçim
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