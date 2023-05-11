Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından TİP'li Erkan Baş'ın 'O çekilirse ben de çekilirim' sözleri yeniden gündem oldu

Erkan Baş - Muharrem İnce
TİP'li Baş 'Çekilirim' demişti
- İnce ise Baş'ın bu sözlerine"Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma"diyerek yanıt vermişti.
Yeniden gündem oldu
Baş'ın bu çağrıya "Muharrem Bey, benim için 'Çekilsin' demiş. Benim çekilmem bir işe yarayamıyor ki. Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım" şeklinde karşılık vermesi ise İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yeniden gündem oldu.
- Twitter'da binlerce kullanıcı Baş'ın milletvekili adaylığından çekilip çekilmeyeceği konusunda paylaşımlar yaptı. Bu tweet'lerin ardından Erkan Baş ismi TT oldu.
TİP'ten açıklama: Çekilmeyecek
Türkiye İşçi Partisi (TİP), genel başkanları Erkan Baş’ın, ‘İnce çekilirse, ben de çekilirim’ sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek Baş’ın adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.
Muharrem İnce adaylıktan çekildi
'Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK saldırıyor'
'Kaybedince bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum'
'Para aldı çekilemez' diye atılan iftiralara, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korkum yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.Kaybedince bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum."