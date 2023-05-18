O görsellerin bizimle ilgisi yok: YSK Başkanı noktayı koydu

YSK'nin, önüne gelen itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracağını, sosyal medyada paylaşılanların YSK ile ilgisinin bulunmadığını, sürecin şeffaf bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yener, şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri anbean SİPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Yüksek Seçim Kurulu ile bir ilgisi bulun-mamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır. Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimizin yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulumuz, teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilere veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçlarını açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır."