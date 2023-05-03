PKK ne diyorsa Kılıçdaroğlu da onu söylüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu söylüyor” dedi. Antalya’daki mitingde 100 binden fazla vatandaşla buluşan Erdoğan, CHP-HDP ortaklığına tepki gösterdi. “Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi: “Bu mekanizma, CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanlarının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor. Çünkü bunların derdi, Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır.”

PARLAMENTO’DA SELO’YU KONUŞTULAR

“Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Ne diyorlar, ‘Selo'yu çıkaracağız.’ Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Buradan şu anlaşılıyor. Bay bay Kemal’in demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Çünkü her şeyi fırıldak.”

SENİN ARKADAŞIN KANDİL

“Kılıçdaroğlu üzerinden ülkemize dayatılan filmle ilk defa karşılaşmıyoruz. Ülkeyi mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türkiye'yle, Türkiye'nin kazanımlarıyla. Kandil'den ne diyordu birisi, ‘Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'yladır.’ Bay bay Kemal senin arkadaşın Kandil. ”

HANGİ HESABIN TEMSİLCİSİSİN?

“FETÖ ve gizli-açık tetikçileri ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Amerika'daki, Avrupa'daki mahfillerde kulağına neler üflenmişse Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Arada bir kendi fikrini söylediği oluyor elbette. Onları da hep beraber mizah niyetine izliyor, ciddiye almıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz bu zatın, hangi hesabın temsilcisi olarak karşımıza dikildiğidir. Masanın etrafında oturanlara ve çevresinde dönenlere bakınca her şey ayan beyan ortaya çıkıyor.”







