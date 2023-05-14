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Seçim

PKK sempatizanı gazeteciden 'Ağzı mühürsüz pusula torbaları' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Amed Dicle, seçimlerin başladığı saatlerde Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları olduğu dezenformasyonunu yaymaya kalktı.

13:26 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan ve PKK yandaşı gazeteci Amed Dicle

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan ve PKK yandaşı gazeteci Amed Dicle

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Amed Dicle, Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları olduğu
yaymaya kalktı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada,
"Terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur.
Genelge ve kanun gereği kese diye tabir edilen mühür ve kaşelerin olduğu torba, mühürlü olmak zorundadır. Ancak, bu keselerin konduğu büyük torbalarda ise mühür olması gerekmemektedir. Görüntülerdeki torbaların, keselerin olduğu büyük torbalar olduğu açıkça görülmektedir. Bilindiği üzere sandık kurulu; bir başkan, bir üye memur ve tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Herhangi bir oy pusulasına bir işlem yapıldığı tespit edilmesi halinde, bu sandık kurulları tutanak tutmaktadırlar. Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyiniz"
denildi.
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan ve PKK yandaşı gazeteci Amed Dicle

PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ve PKK sempatizanı gazeteci Amed Dicle

#seçim
#PKK
#Van
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