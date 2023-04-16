PKK’ya FETÖ’ye söz verdiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetle ilgili olarak “7’li bir masa kurdular, kumar masası, yetmedi PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar” dedi.

1218 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışında konuşan Erdoğan, “Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Sen SSK müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Neydi o kepazelikler? Hastanelerde hastalarımız rehine alınır ve orada ölürlerdi. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Afedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil’e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?” ifadelerini kullandı.

Bizde bölücülük yok

Önceki gün Diyarbakır’da olduğunu hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Başkanım bizi bunların eline bırakmayın, dediler. Biz sizi bunların eline bırakır mıyız? Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Kandil bizim Diyarbakır Annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır’da bu şimdi Edirne’de olan bir Selo var ya... 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Onlar da Kürt’tü. Bunların derdi Kürt falan değil. Biz Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkes’i ile tüm kardeşlerimizi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Bizde ayrım yok. Bizde bölücülük yok.”

Projeleri yalan

“İşte bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz” vurgusu yapan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Attığımız her adımda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da önüne türlü türlü engeller çıkarmak için çalışıyorlar. Ne yaptı bu muhalefet? 7’li bir masa kurdular, kumar masası, yetmedi PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi emperyalistlerin, tefecilerin desteğini aldılar. Dikkat ederseniz bu koalisyonda her şey var. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Ama milletin kendisi yok. Vizyon zaten yok. Program deseniz bunların aklı o kadarına zaten ermez. Proje diye ortaya koydukları şeylerin de yarısı yalan, yarısı yanlış konular. Bir kısmı da bizim zaten yaptığımız işler.”

Tek yapacakları koltuk çekmek

“Bunların yaptığı bir şey yok. Ne eğitimde, ne sağlıkta, ne adalette, ne emniyette, ne ulaşımda, ne tarımda, ne diplomaside, ne uluslararası münasebetlerde bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları iş, ortaklarının altlarına birer Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğu çekmek. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık vermek. Hazine’yi tam takır edip ülkeyi işçi memur maaşları ödeyemez hale getirmek. Bunlar bunu daha önce yaptı.”

Bay bay Kemal’in yıkım siyaseti var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın IMF ile görüşmesine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Şu anda bir sözcüleri var ya otelde kapalı kapılar arkasında IMF ile görüştüler. Bir tanesi bir zamanlar bakanımdı. Davos’ta IMF’ın başındakiyle konuşuyoruz. Dedim ki IMF’nin başındaki zata, ‘Bak’ dedim ‘İkide bir Türkiye’ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye’yi ben yönetiyorum siz değil.’ 2013’te ödemeyi bitirdik ve IMF’yi Türkiye’den defettik. 23,5 milyar dolar olan IMF borcunu sıfırladık. Merkez Bankası’nın rezervi 27,5 milyar dolardı. 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası’nın rezervi çıktı. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Şimdi çıkıp bunlara itiraz edecekler.”

Tefecilerle kendini pazarlıyor

“Büyükşehir belediyeleriniz ne yapıyor? Şimdi çıkıp bunlara itiraz edecekler. Büyükşehir belediyeleriniz ne yapıyor? İstanbul’da Ankara’da İzmir’de ne yaptılar? FETÖ’cülere PKK’lılara sizi devlete geri alacağız diye kendileri söz vermedi mi? Selo’yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim çocuk katilini dışarı çıkma sözü verenlerle beraber olur mu? Yurt dışından bay bay Kemal 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Sen devlet yönetmek nedir bilmezsin, anlamazsın. Kim sana bu sözü veriyor? Sen hangi makamdasın da şu anda tefeciler sana böyle bir parayı vereceğinin sözünü veriyor. Dünyada böyle bir şey var mı? Ya biz devlet yönetiyoruz devlet. Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyasetimiz var bir tarafta bay bay Kemal’in yıkım siyaseti var.”

Türkiye sağlıkta küresel cazibe merkezi olacak

İzmir Şehir Hastanesi’nin de bayramdan önce açılacağını ifade eden Erdoğan, “Türkiye’yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezine dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı. Muhalefetin her gün yeni iftira ile bu eserlere saldırmayı sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, “Hatay’da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen vardı. O hastane 1,5 ay içinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında bunu yapanlar çıkıp milletimizden özür dileme onurunu gösterebilecek mi?” diye konuştu.

14 Mayıs’ta hepsi siyasi mevta olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Burada seçimlere ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, 6’lı masayı eleştirip gençlere sandık çağrısı yaptı. Erdoğan şunları kaydetti: Gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Teknolojinin sayesinde onların da ciğerini onlardan iyi biliyor. Bunlara sandıkta en iyi tokadı gençlerimiz atacak. Gençler bu tokadı öyle indirecek ki, seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak. Ama çalışmamız lazım. 7’li koalisyon ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz. Seçimin depremzedelerin ihtiyaçlarını unutturmasına izin vermiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Burada seçimlere ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, 6’lı masayı eleştirip gençlere sandık çağrısı yaptı. Erdoğan şunları kaydetti: Gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Teknolojinin sayesinde onların da ciğerini onlardan iyi biliyor. Bunlara sandıkta en iyi tokadı gençlerimiz atacak. Gençler bu tokadı öyle indirecek ki, seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak. Ama çalışmamız lazım. 7’li koalisyon ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz. Seçimin depremzedelerin ihtiyaçlarını unutturmasına izin vermiyoruz.



















