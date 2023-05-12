Saadet’in LGBT’li müşahidi

14 Mayıs seçimlerinde “Şaibe var” algısı yerleştirmek için ABD ve Avrupa ülkelerinden milyonlarca liralık fon alan Oy ve Ötesi Derneği gibi birçok kuruluş devrede. Piyasaya yeni çıkan ve Oy ve Ötesi Derneği’nden birçok kişinin röportaj verdiği “Sandıkları Korumak” kitabında anlatıldığına göreyse 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde LGBT’liler Saadet Partisi’nden sandık müşahidi olmuş.

STRATEJİK KARAR VERDİM

1,5 yıldır Kanada’da yaşayan ve “Korcan” adıyla kodlanan kişi, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde müşahitlik yapmış. Oy ve Ötesi Derneği ile birlikte hareket ettiğini anlatan “Korcan” kendisine İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi’nin müşahit kartlarının verildiğini ifade ediyor. “O dört parti içinde en uzak olduğum partiydi Saadet ama stratejik olarak bize uygundu” diyerek Saadet Partisi çatısı altında müşahit olmaya karar verdiğini söylüyor.

KAMUFLE OLMAK İÇİN SAADET’İ SEÇTİM

“Korcan”, AK Parti ve MHP’li görevlilerin baskısından çekindiği için kendini kamufle etmek amacıyla Saadet Partisi’ni tercih ettiğini iddia ediyor. Seçil Türkkan’ın, Osman Kavala’nın kurucusu olduğu İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabında birçok müşahidin anlatımları var. Batılı ülkeler, Oy ve Ötesi’ne 8,5 milyon lira aktarmıştı.







