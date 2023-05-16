Sakarya'da 2 bin 444 sandık kuruldu ve 783 bin 923 seçmen sandık başına gitti. Sakarya'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 330 bin 620, CHP 112 bin 375, MHP 83 bin 99 ve İYİ Parti 77 bin 725 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 5, CHP, MHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı. AK Parti’den Lütfi Bayraktar (55), Çiğdem Erdoğan Atabek (42), Ali İnci (64), Ertuğrul Kocacık (47), Murat Kaya (51), CHP’den Ayça Taşkent (64), MHP’den Muhammed Levent Bülbül (43) ve İYİ Parti’den Ümit Dikbayır (55) milletvekili oldu.

AK Parti milletvekili Lütfi Bayraktar

Lütfi Bayraktar, 1968 yılında, Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğdu. 1989 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm İşletme Bölümünden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ni 2000 yılında bitirdi. 2002 yılında serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Sakarya Üniversitesi´nde İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Bayraktar, evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek

Çiğdem Erdoğan Atabek, 1981 yılında doğdu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinden 2004 yılında mezun oldu. Çiğdem Atabek, 2013 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Hizmet Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Atabek, kendi eğitim kurumunu ve gıda işletmelerini Sırası ile AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 30 Eylül 2013 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, Bilecik İl Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 10 Ekim 2014 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk annesi olan Çiğdem Erdoğan Atabek, iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.

AK Parti milletvekili Ali İnci

Ali İnci, 6 Ekim 1959’da Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Akademisi Bölümünü bitirdi. Mardin, Diyarbakır ve Hendek’te beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik döneminde güreş ve milli takım antrenörlüğü yaptı. İnci Şirketler Grubunu kurdu. 1991-1999 tarihleri arasında 3 dönem Refah Partisi İlçe Başkanlığı, 1999-2015 yılları arasında 4 dönem Hendek Belediye Başkanlığı yaptı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Kurucu Üyeliği ve TDBB Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen İnci, evli ve 5 çocuk babası.

AK Parti milletvekili Ertuğrul Kocacık

Ertuğrul Kocacık, 1976 yılında Sakarya’da doğdu. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılından itibaren mali müşavir olarak serbest meslek faaliyetini sürdürmekte. 2016-2022 yılları arasında Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanlığını yapan Kocacık evli ve 1 çocuk babası.

AK Parti milletvekili Murat Kaya

Murat Kaya, 1972 yılında Sakarya’nın Geyve ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Evli ve 5 çocuk babası.1990 yılından bu yana ticaretle uğraşıyor. 2001 yılında AK Parti Geyve ilçe Kurucu Başkanı olarak atandı. 2003 yılı ve 2006 yıllarında yeniden ilçe başkanlığına seçildi. 2009- 2023 yılları arasında 3 dönem Geyve Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2019-2023 yılında İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı.

CHP milletvekili Ayça Taşkent

Ayça Taşkent, 1959 yılında Sakarya'da doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1991'de SHP Kadın Komisyonu, 1993'de SHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Taşkent, 2010 yılında CHP İl Kadın Kolu Başkanlığı görevini devraldı. 2012'de İl Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2015-2017 yılları arasında CHP Sakarya İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2018'de Parti Meclis Üyesi oldu. Ayça Taşkent, evli ve iki çocuk annesi.

MHP milletvekili Muhammed Levent Bülbül

Muhammed Levent Bülbül, 1980 yılında Hendek’te doğdu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Sakarya’da serbest avukatlık yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.

İYİ PARTİ milletvekili Ümit Dikbayır