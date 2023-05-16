İstanbul’da Erdoğan yükseldi: İşte en yüksek oyun çıktığı ilçe

İstanbul’da 2018 seçimlerinde yüzde 50 oy alan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a ise bu seçimde İstanbul’dan yüzde 46.69 oy çıktı. Erdoğan, oy sayısını artırırken, partisi 2018 seçimlerine göre kentte yüzde 6 oy kaybına uğradı. CHP oylarını yaklaşık yüzde 2 artırırken, MHP ve HDP ise İstanbul’da oy kaybı yaşadı.





187 bin oy fazla aldı





Milliyet'te yer alan habere göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarında yaşanan düşüş, geçerli oy sayılarında daha belirgin hale geldi. Ekrem İmamoğlu’nun 4 milyon 741 bin oyla belediye başkanı seçildiği seçimlerden 4 yıl sonra, kentte geçerli oy kullanan seçmenlere 1.2 milyon kişi daha eklendi. Buna karşın, Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan sadece 187 bin fazla oy alabilirken, rakibi Erdoğan ise AK Parti’nin belediye başkanı adayı Binali Yıldırım’a göre 800 bin fazla oy aldı. 2019’da yenilenen seçimde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da yüzde 45 oy almıştı. Tayyip Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı tercihinde yüzde 46.69 oy aldı.





Erdoğan’ın son seçime kadar AK Parti’nin yönettiği megakentte oylarını ciddi oranda artırması dikkat çekti. Binali Yıldırım’a 2019’da 3 milyon 935 bin oyun verildiği İstanbul’da önceki gün Erdoğan’a 4 milyon 738 bin oy çıktı. Kılıçdaroğlu, en yüksek oyu beklendiği gibi Kadıköy’den (yüzde 80.5) alırken, Erdoğan’a da en yüksek oy Sultanbeyli’den (yüzde 65.1) geldi.





Erdoğan, 20 ilçede ipi göğüslerken, Kılıçdaroğlu ise 19 ilçede en çok oyu alan aday oldu. İlçe belediyesinin AK Parti’de olduğu Tuzla, Üsküdar ve Eyüpsultan’da Kılıçdaroğlu’nun sandıktan birinci aday olarak çıkması dikkat çekti.





Cumhur İttifakı önde





Miletvekiliği oy dağılımında ise, her 3 seçim bölgesinde de Cumhur İttifakı ipi önde göğüsledi. İstanbul genelinde yaklaşık yüzde 6-7 oy kaybı yaşasa da 25 ilçede kazanan Cumhur İttifakı oldu. Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla, Üsküdar ve Eyüpsultan’da ise Erdoğan ikinci sırada olmasına karşın, Cumhur İttifakı birinci sırada yer aldı. Yenilenen seçimde tercihini Ekrem İmamoğlu’ndan yana kullanan Bayrampaşa’da (yüzde 50.6) bu kez Erdoğan (yüzde 51) birinci aday oldu. Avcılar ve Ataşehir’de 2018 seçimlerine göre, ittifakların liderliği yer değiştirdi. Her 2 ilçede de Millet İttifakı sandıktan galip çıktı. İstanbul’da Cumhur İttifakı 48, Millet İttifakı 39, Emek ve Özgürlük İttifakı da 11 milletvekili çıkardı.





İstanbul geneli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları





Açılan Sandık: %100





Recep Tayyip Erdoğan: % 46.69

Kemal Kılıçdaroğlu: % 48.55

Sinan Oğan: % 4.51





İstanbul geneli milletvekili genel seçimleri





Açılan Sandık: %100

Cumhur İttifakı: %46.00

Millet İttifakı: %36.71

Ata İttifakı: %2.98

Emek ve Özgürlük İttifakı: %12.20

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.27





Erdoğan’a en yüksek oy Sakarya’dan





Marmara bölgesinin siyasi tercihlerinde en belirgin değişim, Balıkesir’de yaşandı. 2018 seçimlerinde yüzde 47.39’la birinciliği göğüsleyen Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan bu kez rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kaldı.





Balıkesir’den Kılıçdaroğlu’na yüzde 48.6 oy çıkarken, Erdoğan ise yüzde 45 oy alabildi. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova’da ise renk değişikliği yaşanmadı. Marmara bölgesindeki bu 5 kent de tercihini Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’dan yana koydu.





Bursa’da önde bitirdi





Erdoğan bölgedeki en yüksek oyu (yüzde 64) Sakarya’dan alırken, en düşük oy aldığı Kırklareli’nde ise (yüzde 30.4) ise oyunu 2018 seçimine oranla 0,5 puan artırdı. Cumhur İttifakı 4 kentte (Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bursa) yüzde 50 barajını geçti. Millet İttifakı ise 3 kentte (Edirne, Çanakkale, Kırklareli) yüzde 50 barajını aştı. Marmara bölgesinde Erdoğan sadece 3 kentte (Sakarya, Bursa, Kocaeli) yüzde 50 barajını aşarken, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 4 kentte (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale) yüzde 50 barajını geçti. Bölgede Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranına eriştiği kent, yüzde 64 ile Kırklareli oldu. Erdoğan, seçimi önde bitirdiği Bursa’da 2018 seçimine kıyasla yüzde 3.5, Kocaeli’nde yüzde 4.5, Sakarya’da 5.8, Bilecik’te de yüzde 1.5 oy kaybı yaşadı. Milletvekilliği tablosunda ise Bursa’da Millet İttifakı’nın kaybı yüzde 5, Sakarya’da yüzde 6, Bilecik’te ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.





Millet İttifakı ise, Sakarya ve Bursa’da oy oranlarını aynı şekilde muhafaza ederken, Tekirdağ’da yüzde 3 kayıp yaşadı. Cumhur İttifakı ise aynı kentte yüzde 3 artışla seçimi tamamladı. Ancak AK Parti’nin Tekirdağ’daki oyu yüzde 4 geriledi. CHP’nin kaybı ise yüzde 2 olarak gerçekleşti.





Bir vekil İYİ’ye geçti





AK Parti’nin 1 milletvekili kaybettiği Çanakkale’de oyu ise yüzde 5 düştü. İYİ Parti bu ilde oy oranını yüzde 16’da sabit tutmayı başararak AK Parti’den 1 vekil kaptı. Bursa’da da 1 milletvekilliği Cumhur’dan Millet’e geçti.





Bursa’da 7 puan gerileyen AK Parti’nin kentten 11 yerine 10 vekil çıkarabildi. MHP de yüzde 2 oy kaybetse de vekil sayısını 2’de korudu. CHP ise Bursa’da yüzde 2’lik oy artışı sağladı.











