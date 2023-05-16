CHP'de moraller bozuk: 39 vekil kaybedip 2018'in altına gerileyecek

Altılı Masa’ya en büyük emeği veren CHP, tek başına beş partiyi Meclis’e taşımayı üstlendi ama bunların dördünden beklediği desteği alamadı. Tek istisna Erzincan’dan seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.





Kesin olmayan sonuçlara göre 169 milletvekili çıkaran CHP; SP, DEVA, Gelecek ve DP’ye listelerinde seçilebilecek sıralardan 38 yer verdi. Bu milletvekillerinin kendi partilerine dönmesi ile CHP, 2018’de çıkardığı milletvekili sayısının altına düşecek.





CHP kesin olmayan sonuçlara göre 169 milletvekili çıkardı. 2018 seçimlerinde listelerinde Millet İttifakı’ndan sadece Saadet Partisi’nden iki isme yer veren CHP o seçimde 146 milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimde Altılı Masa’dan DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi’ne İYİ Parti’nin listelerinde yer açmaması üzerine, bunu CHP tek başına üstlendi. CHP aynı zamanda Erzincanlı TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü de memleketinden birinci sıra adayı gösterdi. Sarıgül, CHP’nin oylarını 10 puan birden artırarak AK Parti’nin elindeki iki vekillikten birini almayı başardı. Ancak diğer partiler kendilerine seçilebilecek yerlerden ayrılan koltukların karşılığında beklenen desteği CHP’ye taşıyamadı.





CHP’ye, AK Parti’ye kırgın muhafazakâr kesimden oy çekmesi beklenen partilerin bunu gerçekleştiremediği, bunun yerine önceki seçimlerde daha çok HDP için stratejik oy kullanan seçmenin partiye yönelmesi sonucu önceki seçime göre yaklaşık üç puanlık artış sağladığı görüldü. Gelecek Partisi’nden 10, DEVA Partisi’nden 15, DP’den üç ve Saadet Partisi’nden 10 olmak üzere toplam 38 isim Meclis’e girdi.





Partilerine geçecekler





CHP listesinden giren Sarıgül ile birlikte toplam 39 kontenjan milletvekilinin TBMM’de düzenlenecek yemin töreninden önce partilerine geçmeleri bekleniyor. Bu isimlerin partilerine dönmesi ile CHP’nin milletvekili sayısı 2018 yılındaki sayının altına düşecek.





Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitirmeyi hedeflerken, ikinci sırada kalmanın yanı sıra partinin hedeflenen oy oranını yakalayamaması da milletvekili listelerinin açıklanmasıyla başlayan kontenjanlara haddinden fazla koltuk verildiği eleştirisini yeniden alevlendirdi. Önümüzdeki günlerde parti içindeki önemli tartışma konularından birinin bu olması bekleniyor.











