TBMM’de 15 partili yeni dönem başlıyor

Türk seçmeni gene mesaj dolu bir sonuçla siyasileri yüzleştirdi. Her seçimde oyuna mesajlarını yüklüyor öyle veriyor. Ve her seçimden sonra da siyasiler klişeleşmiş “mesaj alındı” yorumları yapıyor. Ama realitede mesaj alındı açıklaması yapsa dahi siyasetin bir kanadı mesajı hiçbir zaman almıyor. Almak istemiyor. İnadına kulağını kapatıyor. Seri kaybetmelerinin yarısı da bu nedenden kaynaklanıyor. Diğer yarısı ise siyasetin diğer kanadının mesajı gerçekten alıp, doğru yorumlayıp, sindirip, olduğunca