TBMM’de 15 partili yeni dönem başlıyor

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Seçimde ortaya çıkan kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’te yeni dönemde de grup kuran partiler değişmedi. 20’nin üzerinde vekil çıkaran AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’lilerin ana omurgasını oluşturduğu Yeşil Sol Parti Meclis’te grup kurdu.
Ancak, Meclis’te temsil edilen parti sayısı ve partilerde değişiklik oldu. Geçen dönem 14 partinin temsil edildiği Meclis’te bu kez 15 parti olacak. Sandalye sayısında ise Cumhur İttifakı’nın ağırlığı devam edecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre; geçen dönem Meclis’te temsil edilen partilerden Zafer Partisi, Yenilik Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) bu kez Meclis’te yer almadı.
AK Parti, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, DSP, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP), TDP, Yeşil Sol, TİP ve EMEP.