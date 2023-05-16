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Seçim

TBMM’de 15 partili yeni dönem başlıyor

Geçen dönem 14 partinin temsil edildiği TBMM’de yeni dönemde beş siyasi parti grubu çatısı altında 15 partinin milletvekilleri görev yapacak. Meclis aritmetiği ise çok fazla değişmeyecek. Çoğunluk yine Cumhur İttifakı’nın elinde olacak.

08:13 . 16/05/2023 Tuesday
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Seçimde ortaya çıkan kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’te yeni dönemde de grup kuran partiler değişmedi. 20’nin üzerinde vekil çıkaran AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’lilerin ana omurgasını oluşturduğu Yeşil Sol Parti Meclis’te grup kurdu.


Ancak, Meclis’te temsil edilen parti sayısı ve partilerde değişiklik oldu. Geçen dönem 14 partinin temsil edildiği Meclis’te bu kez 15 parti olacak. Sandalye sayısında ise Cumhur İttifakı’nın ağırlığı devam edecek.


Üç parti gitti dört parti geldi

Hürriyet'te yer alan habere göre; geçen dönem Meclis’te temsil edilen partilerden Zafer Partisi, Yenilik Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) bu kez Meclis’te yer almadı.


Bunların yerine Yeniden Refah Partisi, DSP, HÜDA PAR ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) geldi. Cumhur, Millet ve Emek ve Özgürlük İttifakları içinde seçimlere katılan partilerden seçilenlerin ayrılıp kendi partilerine geçmeleriyle Meclis’te temsil edilecek partiler şunlardan oluşacak:

AK Parti, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, DSP, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP), TDP, Yeşil Sol, TİP ve EMEP.




#Meclis
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