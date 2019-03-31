Seçim 2019! Kilis Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Kilis ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Kilis seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Kilis ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Kilis ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Kilis yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Kilis Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kilis Kilis Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kilis Elbeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kilis Musabeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kilis Polateli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KİLİS

Kilis, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan, Suriye ile komşu bir sınır ilidir.

İlin doğu, batı ve kuzeyinde Gaziantep, güneyinde ise Suriye yer almaktadır. Gaziantep'e 58 km uzaklıkta olan Kilis, Suriye sınırına ise 10 km uzaklıktadır. Kilis'ten geçen yol Türkiye sınırlarının ötesinde Azez'den geçtikten sonra Suriye'nin Halep şehrine ulaşır. İl merkezi doğudan batıya doğru uzanan Resul Osman dağı eteklerinde kurulu olup güneye doğru inildikçe düz arazilere inen fazla engebeli olmayan bir sahada yer almaktadır. İlin kuzeyinde yer alan ve doğudan batıya uzanan dağlar arasında kuru dereler ve birkaç küçük akarsu bulunmaktadır. Genellikle kıraç arazilerin yer aldığı bu dağların etekleri ve üst kısımlarında tarıma elverişli araziler bulunmaktadır.

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İlin güneydoğu ve sınır şeridi boylarında özellikle bağcılık ve zeytincilik çok gelişmiş ve tarıma elverişli araziler bulunmaktadır. Kırsal kesiminde yaşayan insanlar geçimini tarıma dayalı olarak sağlamaktadır.

İl sınırları 38 derece 27' ve 38 derece 01' boylamları ile 36 derece 38' ve 37 derece 32' arasında bulunan Kilis ilinin yüz ölçümü 1.428 km² dir.

İldeki başlıca çaylar; Afrin Çayı, Sunnep Çayı, Sabun Suyu Çayı ve Balık Suyu Çayları olup bu çayların geçtiği arazilerde sulu tarım yapılabilmektedir. Kilis ilinin %12,2 si orman ve fundalık arazi %69,3 ü tarım alanı %7,7 si çayır ve mera arazisi %10,6 sı tarım dışı araziden oluşmaktadır.

Kilis 10 Haziran 1995 yılında Yalova ve Karabük'le beraber il olmuştur. Plaka 79 rakımı ise 643'tür. İlçeleri Elbeyli, Polateli ve Musabeyli olmak üzere üç tanedir.

2018 yılı itibariyle Kilis'in nüfusu 142.541'dir. TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 4 ilçe, 4 belediye, bu belediyelerde 88 mahalle ve ayrıca 137 köy vardır.

Kilis ilinin, Gaziantep ve Halep ile benzerliği çok fazladır. Ev yapıları, yemek kültürleri vb. özellikleri birbirlerine çok benzemektedir.