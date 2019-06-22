Suçu meclise attı

Beylikdüzü Belediyesi'nde sendika üyelerine bu yolla toplamda 6 milyon 383 bin 263 TL fazladan para ödediği belirtildi. Ayrıca bu paranın ek sözleşme yapılarak belirli işçilere verildiği tespit edildi.

İŞÇİLERİ SAVUNMUŞ!

İmamoğlu iddiaların basında yer alması üzerine "İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım. Zarar denilen şey çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretinin üstündeki rakamdan dolayı. Yani ben Beylikdüzü Belediyesinde çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum" açıklamasıyla kamu zararını geçiştirmeye çalıştı.

SORUMLULUĞU YIKTI

Ancak İmamoğlu'nun Sayıştay savunmasında işçileri nasıl koruduğu ortaya çıktı. İmamoğlu Sayıştay'a verdiği savunmada, suçu belediye meclisine attı. Bu olaydan dolayı belediye meclisinin de sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

PARA DAĞA MI GİTTİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen sendikanın üyelerine verilen maaşın gerçekten o üyelere gidip gitmediği de merak konusu oldu. Hendek terörü döneminde HDP'li belediyelere giden kaynağın yüzde 90'nı personel maaşı adı altında örgüte aktarılıyordu.