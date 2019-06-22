Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Suçu meclise attı
2019 YEREL SEÇİMİ

Suçu meclise attı

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı yaptığı Beylikdüzü Belediyesinin 2016 yılına ait Sayıştay Denetim Raporu’nda terör örgütü PKK'ya yakın açıklama yapan TÜM-BEL-SEN üyelerine 2014-2016 dönemi ile 2016-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle sosyal denge tazminatını yasayla belirtilen limitten fazlası ödendiği ortaya çıkmıştı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Beylikdüzü Belediyesi'nde sendika üyelerine bu yolla toplamda 6 milyon 383 bin 263 TL fazladan para ödediği belirtildi. Ayrıca bu paranın ek sözleşme yapılarak belirli işçilere verildiği tespit edildi.

İŞÇİLERİ SAVUNMUŞ!

İmamoğlu iddiaların basında yer alması üzerine "İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım. Zarar denilen şey çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretinin üstündeki rakamdan dolayı. Yani ben Beylikdüzü Belediyesinde çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum" açıklamasıyla kamu zararını geçiştirmeye çalıştı.

SORUMLULUĞU YIKTI

Ancak İmamoğlu'nun Sayıştay savunmasında işçileri nasıl koruduğu ortaya çıktı. İmamoğlu Sayıştay'a verdiği savunmada, suçu belediye meclisine attı. Bu olaydan dolayı belediye meclisinin de sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

PARA DAĞA MI GİTTİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen sendikanın üyelerine verilen maaşın gerçekten o üyelere gidip gitmediği de merak konusu oldu. Hendek terörü döneminde HDP'li belediyelere giden kaynağın yüzde 90'nı personel maaşı adı altında örgüte aktarılıyordu.

Haberlerle proje adam
SEÇİM
Haberlerle proje adam
Yine biz yaparız

Yine biz yaparız

Yıldırım'dan yüzbinlerce İstanbulluya tapu müjdesi.
10 milyar dolar kazandırdı

10 milyar dolar kazandırdı

​​Türkiye ithal ettiği buğdayı işleyerek tekrar yurt dışına sattı.
Haberlerleproje adam

Haberlerle
proje adam

​Aday olmadan önce de manşetlerdeydi.
Biz ayrımcı değiliz

Biz ayrımcı değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
'Liderlik' kavgası

'Liderlik' kavgası

Mektup, PKK ve HDP arasında yeni bir süreç başlatabilir.
Şampiyon <br>Anadolu Efes

Şampiyon
Anadolu Efes

F.Bahçe'yi yenerek 9 yıllık hasrete son verdiler.
HDP ve Kandil<br>CHP'nin yanında hizalanmıştır

HDP ve Kandil
CHP'nin yanında hizalanmıştır

Bahçeli, 23 Haziran'a ilişkin açıklamada bulundu.
Sağlık<br> çalışanlarına müjde

Sağlık
çalışanlarına müjde

Zorunlu hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

10 dakika<br>önce vazgeçtim

10 dakika
önce vazgeçtim

​Trump, İran'a saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.
Esenyurt'ta<br>hareketli dakikalar

Esenyurt'ta
hareketli dakikalar

Kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı.
Avrupalı <br>dostlarımıza uyarı

Avrupalı
dostlarımıza uyarı

​Akdeniz'de aktör olmanın yolu Ankara'dan geçer.
S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

​Uzmanlara göre FETÖ, ABD ve NATO'ya net bir mesaj olur.
100 bin saat uçtu

100 bin saat uçtu

Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı tarihi bir rekor kırdı.
Ruslara yaklaşıyor

Ruslara yaklaşıyor

​Huawei, Aurora işletim sistemi için görüşecek.
Kocaeli-Sakarya<br>yolu kapandı

Kocaeli-Sakarya
yolu kapandı

Ekipler aksaklığı gidermek için çalışma başlattı.
Türkiye'yi<br> doğrudan etkiler

Türkiye'yi
doğrudan etkiler

Gerilim Türkiye'nin enflasyon hedefini bozabilir.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.