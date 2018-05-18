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Muharrem İnce'den Amerikalılar beni aradı açıklaması

Sunucunun sorusunu duyan İnce telefonu kapattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dediler" açıklamasında bulundu. Sunucunun "Kim aradı?" sorusuna yanıt vermeyen İnce, aynı iddiasını tekrarladıktan sonra "Hepinize iyi geceler" diyerek telefonu kapattı.

Diğer
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, telefonla bağlandığı canlı yayında açıklama yaptı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, telefonla bağlandığı canlı yayında açıklama yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde "Cumhurbaşkanı olduğumda ABD'ye diyeceğim ki FETÖ'yü iade et, etmezsen 24 Aralık Noel; İncirlik'teki askerler Noel'i Washington'da kutlarlar" açıklamasında bulunmuştu.

Telefonu kapattı

CNN Türk'e açıklama yapan Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Amerikalı yetkililerin kendisini arayarak, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi" dediğini açıkladı. Muharrem İnce, sunucunun "Kim bu Amerikalı?" sorusuna, "Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum" diyerek yanıt verdi.

İnce, aynı iddiasını tekrarladıktan sonra "Hepinize iyi geceler" diyerek telefonu kapattı.


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