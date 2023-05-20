Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Aziz milletimiz ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'teki etkinlik konuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'teki etkinlikte yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
"Aziz milletimiz ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi"
Bölgedeki vatandaşların hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde kendilerine desteğini esirgemediğini anlatan Erbakan, şunları kaydetti:
Erbakan, vatandaşlardan 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda destek isteyerek, şöyle devam etti: