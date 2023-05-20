Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Aziz milletimiz ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi

"Aziz milletimiz 14 Mayıs'ta tarihimizle, değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla barışık olmayanlara bu ülkeyi, bu devleti teslim etmedi elhamdülillah. Bu sebeple Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize minnettarız. Aziz milletimiz önümüzdeki hafta 28 Mayıs'ta inşallah sandık başına gidecek ve son sözünü söyleyecek. Bu 7'li masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle. 28 Mayıs'ta ülkemiz, milletimiz , devletimiz, Adıyaman, deprem bölgesi kazanacak inşallah. Milletimizin ve Cumhur İttifakı'mızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun inşallah."