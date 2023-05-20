Bahçeli: Mührü vurmak için alayınız koşa koşa sandığa gidin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları;

Muhterem Adıyamanlılar öyle önemli günler vardır ki... Çok düşünüp öyle karar verilmeli. 6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir.

28 Mayıs mührün vurulduğu gün olacaktır.

28 Mayıs'ta 2 aday var milletimizi gönlündeki aday sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline dönüştürmek için 28 mayıs seçimleri çok daha önem arz eden bir seçim haline gelmiştir.

İkinci mührün vurulma zamanı 28 Mayıs'tır. Mührü vurmak için alayınız koşa koşa sandığa gidin. Önünüze çıkan iki adaydan biri var ki, size 21 yıldır hizmet sunan, Türkiye'yi deprem sonrası ayağa kaldırmak için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 28 Mayıs'ta mührü eline alacaksın, Erdoğan yoluna devam diyeceksin. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde Cumhurbaşkanı ile yola devam diyeceksin.



