YSK geçici aday listesini yayınladı

Seçimler için geri sayım sürerken gözler Yüksek Seçim Kurulu seçmen kağıtlarına çevrildi. YSK tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmekte. Oy verme günü yanınıza T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı gibi resmi belgelerden biri de olsa oy kullanılabilmekte. Peki seçmen kağıdı nasıl alınır? İşte e Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı.