|
Özgün

1 Nisan’da okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi edilecek?

Seçim gününün ertesi günü, yani 1 Nisan Pazartesi, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından şimdiden merak konusu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki seçimlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 15 Mayıs Pazartesi günü ara verilmişti. Peki 1 Nisan’da okullar tatil mi? Seçimden bir gün sonra okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

14:01 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:04 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçimden sonraki gün 1 Nisan’da okullar tatil mi?
Seçimden sonraki gün 1 Nisan’da okullar tatil mi?

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimlerde Türkiye genelinde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar belirlenecek. Pazar günü okullarda oy kullanmaya gidecek olan seçmenler, çocuklarının 1 Nisan Pazartesi günü okullara gidip gitmeyeceğini araştırıyor. Peki, 1 Nisan’da okullar tatil mi? Seçimden bir gün sonra okullar tatil olacak mı, açıklama yapıldı mı? İşte detaylar.

1 NİSAN’DA OKULLAR TATİLMİ?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler yapıldı. İlk turda cumhurbaşkanı seçilemediğinden seçim 28 Mayıs’taki ikinci tura seçimiyle belirlenmişti. 15 Mayıs hem de 28 Mayıs’ta okullar bir gün tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı seçimlerinin ertesi günü 15 Mayıs ve 29 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirmişti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Her seçimde vatandaşlar oylarını okullarda kullanmakta. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, bir gün sonrasında okulların tatil olup olmayacağı hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilmekte. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin sonrası yani 1 Nisan Pazartesi günü okulların bir gün ara ile tatil edilmesi bekleniyor. Bu seçimde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 5 Şubat'ta başladı. Peki okullar ne zaman yaz tatiline girecek? MEB takvimine göre okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

#okul tatil haberleri
#MEB
#1 Nisan pazartesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karaman sahur vakti saat kaçta? Karaman Ramazan İmsakiyesi 2024!