14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler yapıldı. İlk turda cumhurbaşkanı seçilemediğinden seçim 28 Mayıs’taki ikinci tura seçimiyle belirlenmişti. 15 Mayıs hem de 28 Mayıs’ta okullar bir gün tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı seçimlerinin ertesi günü 15 Mayıs ve 29 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirmişti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Her seçimde vatandaşlar oylarını okullarda kullanmakta. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, bir gün sonrasında okulların tatil olup olmayacağı hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilmekte. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin sonrası yani 1 Nisan Pazartesi günü okulların bir gün ara ile tatil edilmesi bekleniyor. Bu seçimde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.