Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 2023 seçiminde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapacak yeni milletvekilleri belirlenecek.

2023 seçimi cumhurbaşkanı adayları kimler?

Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Hangi parti hangi ittifakta yer alıyor?

Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor. Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.

Seçime kaç gün kaldı?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre; Seçimler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak. 2023 seçimlerine 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarıyla 20 gün kaldı.

Son anket sonuçları son durum ne?

Genar Araştırma ile Areda Survey son seçim anket sonuçları belli oldu. Her iki anket şirketinin en son seçim anket sonucuna göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor.

Genar en son anket sonuçları hangi aday ne kadar oy alıyor?

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü. İşte son seçim anket sonuçları ve merak edilen tüm bu detaylar…

Areda Survey son seçim anketi kim önde?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Seçime günler kala son anket verileri. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. Son verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51,4 oy oranında. En yakın rakibi CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise 41,8.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kim kazanır?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu. Cumhurbaşkanlığı yarışı 2.tura kalırsa Başkan Erdoğan 53,5 oy oranına sahip. Kemal Kılıçdaroğlu ise 46,5 olarak gözlemlendi.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Araştırmada partilerin oy oranları da tespit edildi. Ankete göre AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde gözüküyor. AK Parti 41,1 iken en yakın rakibi CHP 25,4 oranına sahip.



